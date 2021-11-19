Маффины и филе в медовом маринаде – рецепты из курицы на Новый год 2022

Это если вы не планируете запекать курицу целой, а использовать части. Филе в медово-чесночном маринаде может стать горячей закуской, маффины – холодной. Последние, кстати, для тех, кто за правильное питание

Блюда из курицы на Новый год-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Новый год-2022 – год Тигра. Понятно, этот хищник предпочитает свинину и говядину. Но, есть большая вероятность, что и курица ему тоже понравится.

Эта еда проста в приготовлении плюс она легкая, так что переедания можно не опасаться.

Реклама

Филе по рецепту tut_pro_vse_salati_i_eda должно мариноваться в меде и чесноке не менее 15 минут. Куриные маффины по рецепту rita_evs_pp для тех, кто любит не слишком калорийную и полезную еду.

Куриные маффины

Куриные маффины / Фото: instagram.com/rita_evs_pp

Ингредиенты:

Реклама

Куриное филе отварное – 370 г

Сыр твердый – 100 г

Болгарский перец – 40 г

Яйца – 2 шт.

Сметана 15% – 150 г

Соль, перец, зеленый лук, укроп – по вкусу

Как приготовить:

Грудку измельчить ножом или в блендере. Перец, зелень и лук нарезать. Яйца немного взбить вилкой. Все ингредиенты смешать, добавить сметану и тертый сыр, еще раз хорошо перемешать, посолить по вкусу. Смесь разложить по формочкам и запекать при 180 градусах 30-35 минут.

Сoчнaя курица в мeдoвo-чecнoчном мapинaде

Сoчнaя курица в мeдoвo-чecнoчном мapинaде / Фото: instagram.com/tut_pro_vse_salati_i_eda

Реклама

Куpинoe филe – 1 кг

Оливкoвoe мacлo – 1 cт. л.

Чecнoк, мeлкo нapeзaнный – 4 зуб.

Мeд – 3 cт. л.

Яблoчный укcуc – 2 cт. л.

Соль, специи, зелень – пo вкуcу

Ингредиенты:

Как приготовить: