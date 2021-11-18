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Медовик на Новый год 2022 и крем Шарлотт к нему – эти рецепты стоит сохранить

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
18 ноября, 13:29
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Классический крем для медовика – сметанный, но можно попробовать более насыщенный Шарлотт, который готовят на основе хорошего сливочного масла с добавлением коньяка
Медовик на Новый год 2022
Медовик на Новый год 2022 / Фото: instagram.com/tasyamanchenko/

Сладкий стол на Новый год 2022 может быть оформлен интересным разнообразием, а можно приготовить проверенный временем медовик. Тем более что Водяной Тигр не требовательный к новогоднему столу и одобрит изысканную скромность.

Рецептов медовика его существует масса. Удобно, что не нужно долго мучиться с коржами, а испечь один корж и нарезать его на квадраты. Хуже от этого он все равно не станет.

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Быстрый медовик по рецепту m_food.k представлен с классическим для него кремом на основе сметаны. Но стоит попробовать испечь его с кремом Шарлотт.

Фудблогер Konditerka.a предлагает добавить коньяк, так того требует классический рецепт. Шарлотт плотный, поэтому медовик должен пропитываться ним чуть дольше обычного.

Крем Шарлотт

Крем Шарлотт
Крем Шарлотт / Фото: instagram.com/chilichocola/

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Ингредиенты:

  • Сливочное масло 82,5% – 180 г
  • Желток
  • Сахар – 130 г
  • Молоко – 90 мл
  • Пакетик ванильного сахара
  • Коньяк – 1 ст. л.

Как приготовить:

  1. Желток смешать с молоком и сахаром венчиком. На медленном огне в сотейнике, при постоянном помешивании, довести смесь до кипения и варить 1-2 минуты до загустения. Готовый сироп похож на сгущенку. Охладить.
  2. Мягкое масло взбить с ванильным сахаром добела. Взбивать нужно неинтенсивно. Постепенно ввести сироп по столовой ложке, взбивая. В конце добавить коньяк.

Медовик со сметанным кремом

Медовик со сметанным кремом
Медовик со сметанным кремом / Фото: instagram.com/m_food.k/

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Ингредиенты для теста:

  • Сливочное масло – 200 г
  • Мед – 160 г
  • Мука – 460 г
  • Сахар – 160 г
  • Щепотка соли
  • Сода – 2 ч. л
  • Яйца – 4 шт.

Для крема:

  • Сметана 15-20% – 1400 г
  • Сахар – 7 ст. л.
  • Щепотка ванилина

Как приготовить:⠀

  1. В сотейнике соединить масло, мед, сахар и соль, греть на среднем огне. Как только появятся первые пузырьки, добавить соду и перемешать. Масса сильно вспенится и увеличится.
  2. Снять с плиты, немного остудить и вбить яйца. Частями ввести муку и перемешать.
  3. Тесто разделить примерно на 4 части. Застелить противень пергаментом, распределить одну часть теста на весь противень и выпекать около 7 минут при 180 градусах. Так же и с остальными коржами.
  4. Для крема смешать все ингредиенты венчиком.
  5. Собрать торт нужного вам размера, каждый раз смазывая коржи кремом. Украсить крошкой из обрезков, дать пропитаться нужное время. ⠀

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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