Медовик на Новый год 2022 и крем Шарлотт к нему – эти рецепты стоит сохранить

Сладкий стол на Новый год 2022 может быть оформлен интересным разнообразием, а можно приготовить проверенный временем медовик. Тем более что Водяной Тигр не требовательный к новогоднему столу и одобрит изысканную скромность.
Рецептов медовика его существует масса. Удобно, что не нужно долго мучиться с коржами, а испечь один корж и нарезать его на квадраты. Хуже от этого он все равно не станет.
Быстрый медовик по рецепту m_food.k представлен с классическим для него кремом на основе сметаны. Но стоит попробовать испечь его с кремом Шарлотт.
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Фудблогер Konditerka.a предлагает добавить коньяк, так того требует классический рецепт. Шарлотт плотный, поэтому медовик должен пропитываться ним чуть дольше обычного.
Крем Шарлотт
Ингредиенты:
- Сливочное масло 82,5% – 180 г
- Желток
- Сахар – 130 г
- Молоко – 90 мл
- Пакетик ванильного сахара
- Коньяк – 1 ст. л.
Как приготовить:
- Желток смешать с молоком и сахаром венчиком. На медленном огне в сотейнике, при постоянном помешивании, довести смесь до кипения и варить 1-2 минуты до загустения. Готовый сироп похож на сгущенку. Охладить.
- Мягкое масло взбить с ванильным сахаром добела. Взбивать нужно неинтенсивно. Постепенно ввести сироп по столовой ложке, взбивая. В конце добавить коньяк.
Медовик со сметанным кремом
Ингредиенты для теста:
- Сливочное масло – 200 г
- Мед – 160 г
- Мука – 460 г
- Сахар – 160 г
- Щепотка соли
- Сода – 2 ч. л
- Яйца – 4 шт.
Для крема:
- Сметана 15-20% – 1400 г
- Сахар – 7 ст. л.
- Щепотка ванилина
Как приготовить:⠀
- В сотейнике соединить масло, мед, сахар и соль, греть на среднем огне. Как только появятся первые пузырьки, добавить соду и перемешать. Масса сильно вспенится и увеличится.
- Снять с плиты, немного остудить и вбить яйца. Частями ввести муку и перемешать.
- Тесто разделить примерно на 4 части. Застелить противень пергаментом, распределить одну часть теста на весь противень и выпекать около 7 минут при 180 градусах. Так же и с остальными коржами.
- Для крема смешать все ингредиенты венчиком.
- Собрать торт нужного вам размера, каждый раз смазывая коржи кремом. Украсить крошкой из обрезков, дать пропитаться нужное время. ⠀