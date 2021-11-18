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Медовик на Новий рік 2022 і крем Шарлот до нього – ці рецепти варто зберегти

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
18 листопада, 13:29
В закладинки
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Класичний крем для медовика – сметанний, але можна спробувати насиченіший Шарлот, який готують на основі якісного вершкового масла з додаванням коньяку
Медовик на Новий рік 2022
Медовик на Новий рік 2022 / Фото: instagram.com/tasyamanchenko/

Солодкий стіл на Новий рік 2022 може бути оформлений цікавою різноманітністю, а можна приготувати перевірений часом медовик. Тим паче що Водяний Тигр не вимогливий до новорічного столу і схвалить вишукану скромність.

Рецептів медовика існує маса. Зручно, що не треба довго мучитися з коржами, а спекти один корж та нарізати його на квадрати. Гірше від цього він все одно не стане.

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Швидкий медовик за рецептом m_food.k представлений з класичним для нього кремом на основі сметани. Але варто спробувати спекти його з кремом Шарлот.

Фудблогерка Konditerka.a пропонує додати коньяк, цього вимагає класичний рецепт. Шарлот щільний, тому медовик має просочуватися ним трохи довше, ніж зазвичай.

Крем Шарлот

Крем Шарлот
Крем Шарлот / Фото: instagram.com/chilichocola/

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Інгредієнти:

  • Вершкове масло 82,5% – 180 г
  • Жовток
  • Цукор – 130 г
  • Молоко – 90 мл
  • Пакетик ванільного цукру
  • Коньяк – 1 ст. л.

Як приготувати:

  1. Жовток змішати з молоком і цукром вінчиком. На повільному вогні в сотейнику, при постійному помішуванні, довести суміш до кипіння і варити 1-2 хвилини до загустіння. Готовий сироп схожий на згущене молоко. Охолодити.
  2. М'яке масло збити з ванільним цукром. Збивати треба неінтенсивно. Поступово ввести сироп по столовій ложці, збиваючи. Наприкінці додати коньяк.

Медовик зі сметанним кремом

Медовик зі сметанним кремом
Медовик зі сметанним кремом / Фото: instagram.com/m_food.k/

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Інгредієнти для тіста:

  • Вершкове масло – 200 г
  • Мед – 160 г
  • Борошно – 460 г
  • Цукор – 160 г
  • Дрібка солі
  • Сода – 2 ч. л
  • Яйця – 4 шт.

Для крему:

  • Сметана 15-20% – 1400 г
  • Цукор – 7 ст. л.
  • Дрібка ваніліну

Як приготувати:⠀

  1. У сотейнику з'єднати масло, мед, цукор та сіль, гріти на середньому вогні. Щойно з'являться перші бульбашки, додати соду і перемішати. Маса сильно спіниться і збільшиться.
  2. Зняти з плити, трохи остудити та вбити яйця. Частинами ввести борошно та перемішати.
  3. Тісто поділити приблизно на 4 частини. Застелити деко пергаментом, розподілити одну частину тіста на все деко і випікати близько 7 хвилин за 180 градусів. Так само і з рештою коржів.
  4. Для крему змішати усі інгредієнти вінчиком.
  5. Зібрати торт потрібного вам розміру, щоразу змащуючи коржі кремом. Прикрасити крихтою з обрізків, дати просочитися потрібний час. ⠀

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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