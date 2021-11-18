Медовик на Новий рік 2022 і крем Шарлот до нього – ці рецепти варто зберегти

Класичний крем для медовика – сметанний, але можна спробувати насиченіший Шарлот, який готують на основі якісного вершкового масла з додаванням коньяку

Медовик на Новий рік 2022 / Фото: instagram.com/tasyamanchenko/

Солодкий стіл на Новий рік 2022 може бути оформлений цікавою різноманітністю, а можна приготувати перевірений часом медовик. Тим паче що Водяний Тигр не вимогливий до новорічного столу і схвалить вишукану скромність.

Рецептів медовика існує маса. Зручно, що не треба довго мучитися з коржами, а спекти один корж та нарізати його на квадрати. Гірше від цього він все одно не стане.

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Швидкий медовик за рецептом m_food.k представлений з класичним для нього кремом на основі сметани. Але варто спробувати спекти його з кремом Шарлот.

Фудблогерка Konditerka.a пропонує додати коньяк, цього вимагає класичний рецепт. Шарлот щільний, тому медовик має просочуватися ним трохи довше, ніж зазвичай.

Крем Шарлот

Крем Шарлот / Фото: instagram.com/chilichocola/

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Інгредієнти:

Вершкове масло 82,5% – 180 г

Жовток

Цукор – 130 г

Молоко – 90 мл

Пакетик ванільного цукру

Коньяк – 1 ст. л.

Як приготувати:

Жовток змішати з молоком і цукром вінчиком. На повільному вогні в сотейнику, при постійному помішуванні, довести суміш до кипіння і варити 1-2 хвилини до загустіння. Готовий сироп схожий на згущене молоко. Охолодити. М'яке масло збити з ванільним цукром. Збивати треба неінтенсивно. Поступово ввести сироп по столовій ложці, збиваючи. Наприкінці додати коньяк.

Медовик зі сметанним кремом

Медовик зі сметанним кремом / Фото: instagram.com/m_food.k/

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Інгредієнти для тіста:

Вершкове масло – 200 г

Мед – 160 г

Борошно – 460 г

Цукор – 160 г

Дрібка солі

Сода – 2 ч. л

Яйця – 4 шт.

Для крему:

Сметана 15-20% – 1400 г

Цукор – 7 ст. л.

Дрібка ваніліну

Як приготувати:⠀