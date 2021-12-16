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5 шагов к сочной рождественской ветчине и ее идеальной глазури

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
16 декабря, 17:34
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Перед запеканием мясо должно побыть при комнатной температуре минимум час. Сначала запекайте его при 150 градусах, в конце увеличьте температуру до 220. В составе глазури должно быть что-то алкогольное
Как вкусно запечь окорок или буженину на Рождество
Как вкусно запечь окорок или буженину на Рождество / Фото: www.bonappetit.com

Окорок или ветчина – главное, что должно стоять на столе во время празднования католического Рождества.

Казалось бы, что может быть проще запеченного куска мяса? Нужно добавить специи, обернуть в фольгу, отправить в духовку и забыть о нем на несколько часов.

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Эксперты из Вonappetit.com категорически против такой беспечности. Ведь вначале мясо должно прогреться при низких температурах, а только потом нужно прибавить огонь.

Ну и глазурь – ею нужно поливать мясо в процессе запекания каждые 5 минут.

5 шагов к вкусной и красивой ветчине

Перед запеканием мясо должно хорошо оттаять и побыть при комнатной температуре минимум час
Перед запеканием мясо должно хорошо оттаять и побыть при комнатной температуре минимум час / Фото: Инстаграм

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1. Подготовка

Если мясо было куплено заранее, то достать его из морозилки нужно за 2-3 дня до Рождества.

Оттаивать, понятно, оно должно в холодильнике. А перед запеканием пусть мясо побудет при комнатной температуре не менее 1 часа.

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Перед тем, как отправить его в духовку, сделается перекрестные надрезы до 1,5 см с жирной стороны мяса.

Это поможет глазури сильнее пропитать корочку.

2. Выпекание

Разогрейте духовку до 150 градусов. Плотно заверните мясо в фольгу и поместите в форму для запекания.

При такой температуре мясо должно прогреться. То есть стать серого цвета. На это нужно 25 минут минимум.

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3. Глазурь

Как только мясо прогреется, достаньте его из духовки и увеличьте огонь до 220 градусов.

Тем временем нужно сделать глазурь на 2 кг мяса:

Взбейте 1½ стакана виски, ¾ стакана меда, ¼ стакана патоки, 1 чайную ложку хлопьев чили и несколько горошин черного перца.

Патоку можно заменить кленовым сиропом, как дополнительные ингредиенты взять немного сахара или апельсинового сока.

Снимите фольгу, смажьте глазурью и запекайте, поливая мясо нею и соками каждые 5 минут, пока не подрумянится, около 15-20 минут.

4. Отдых

Любое запеченное мясо должно постоять перед подачей на стол, чтобы набраться соков. Дайте ему отдохнуть хотя бы 20 минут.

5. Подача

Подавать рождественский окорок вкусно с блюдами из картофеля, соленьями, соусами на основе ягод или майонеза и дижонской горчицы.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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