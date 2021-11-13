Мясо и айва – как приготовить этот фрукт со свининой и индейкой

Айва должна быть ровной, ее кожица – без повреждений. Это значит, что фрукт спелый, свежий и сладковатый. Понятно, что перед тем, как готовить с ней, айву нужно очистить от сердцевины

Рецепты свинины и индейки с айвой / Фото: Коллаж: Сегодня

Айва – это не только отличная выпечка, этот интересный фрукт отлично гармонирует с мясом, в нашем случае – со свининой и индейкой.

Индейку с айвой от gotovim_s_medunica можно приготовить как на сковороде, так и в мультиварке, айва со свининой по рецепту vilkinpro требует немного белого винного уксуса, он сбалансирует жирность мяса и сладость фрукта.

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Свинина с айвой

Ингредиенты:

Свинина (лопатка) – 400 г

Айва крупная, лук – по 1 шт.

Масло растительное – 2 ст. л.

Уксус белый винный, соль, перец, специи – по вкусу

Как приготовить:

На сковороде на растительном масле без запаха обжарить очищенную от сердцевины, нарезанную дольками айву в течение нескольких минут. Переложить на тарелку. В это же масло выложить нарезанную небольшим кубиком свинину. Обжарить до румяной корочки. Тушить под крышкой 25-30 минут. Добавить нарезанный полукольцами лук. Тушить на медленном огне несколько минут. Добавить айву и готовить до ее полной готовности. В процессе нужно подливать немного воды. Теперь нужно налить к мясу немного белого винного уксуса. Он сбалансирует жирность свинины и сладость айвы. Довести до вкуса солью, перцем и специями. Когда айва будет легко протыкаться, блюдо готово. Оставить блюдо под крышкой на 10 минут. Украсить зеленью.

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Индейка с айвой

Ингредиенты:

Индейка – 400 г

Айва – 1 шт., очищенная от кожуры и сердцевины

Лук репчатый – 3 шт. (небольшие)

Морковь – 2 шт.

Растительное масло, соль, перец, специи

Как приготовить: