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Мясо и айва – как приготовить этот фрукт со свининой и индейкой

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
13 ноября, 13:00
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Айва должна быть ровной, ее кожица – без повреждений. Это значит, что фрукт спелый, свежий и сладковатый. Понятно, что перед тем, как готовить с ней, айву нужно очистить от сердцевины
Рецепты свинины и индейки с айвой
Рецепты свинины и индейки с айвой / Фото: Коллаж: Сегодня

Айва – это не только отличная выпечка, этот интересный фрукт отлично гармонирует с мясом, в нашем случае – со свининой и индейкой.

Индейку с айвой от gotovim_s_medunica можно приготовить как на сковороде, так и в мультиварке, айва со свининой по рецепту vilkinpro требует немного белого винного уксуса, он сбалансирует жирность мяса и сладость фрукта.

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Свинина с айвой

Ингредиенты:

  • Свинина (лопатка) – 400 г
  • Айва крупная, лук – по 1 шт.
  • Масло растительное – 2 ст. л.
  • Уксус белый винный, соль, перец, специи – по вкусу

Как приготовить:

  1. На сковороде на растительном масле без запаха обжарить очищенную от сердцевины, нарезанную дольками айву в течение нескольких минут. Переложить на тарелку.
  2. В это же масло выложить нарезанную небольшим кубиком свинину. Обжарить до румяной корочки. Тушить под крышкой 25-30 минут.
  3. Добавить нарезанный полукольцами лук. Тушить на медленном огне несколько минут.
  4. Добавить айву и готовить до ее полной готовности. В процессе нужно подливать немного воды.
  5. Теперь нужно налить к мясу немного белого винного уксуса. Он сбалансирует жирность свинины и сладость айвы.
  6. Довести до вкуса солью, перцем и специями. Когда айва будет легко протыкаться, блюдо готово.
  7. Оставить блюдо под крышкой на 10 минут. Украсить зеленью.

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Индейка с айвой

Ингредиенты:

  • Индейка – 400 г
  • Айва – 1 шт., очищенная от кожуры и сердцевины
  • Лук репчатый – 3 шт. (небольшие)
  • Морковь – 2 шт.
  • Растительное масло, соль, перец, специи

Как приготовить:

  1. Обжарить мелко нарезанный лук и тертую морковь. Добавить нарезанную кубиками айву. Тушить все вместе 10 минут.
  2. Добавить индейку, довести до вкуса специями и тушить около 15-20 минут.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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