Мясо и айва – как приготовить этот фрукт со свининой и индейкой

Айва – это не только отличная выпечка, этот интересный фрукт отлично гармонирует с мясом, в нашем случае – со свининой и индейкой.
Индейку с айвой от gotovim_s_medunica можно приготовить как на сковороде, так и в мультиварке, айва со свининой по рецепту vilkinpro требует немного белого винного уксуса, он сбалансирует жирность мяса и сладость фрукта.
Свинина с айвой
Ингредиенты:
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- Свинина (лопатка) – 400 г
- Айва крупная, лук – по 1 шт.
- Масло растительное – 2 ст. л.
- Уксус белый винный, соль, перец, специи – по вкусу
Как приготовить:
- На сковороде на растительном масле без запаха обжарить очищенную от сердцевины, нарезанную дольками айву в течение нескольких минут. Переложить на тарелку.
- В это же масло выложить нарезанную небольшим кубиком свинину. Обжарить до румяной корочки. Тушить под крышкой 25-30 минут.
- Добавить нарезанный полукольцами лук. Тушить на медленном огне несколько минут.
- Добавить айву и готовить до ее полной готовности. В процессе нужно подливать немного воды.
- Теперь нужно налить к мясу немного белого винного уксуса. Он сбалансирует жирность свинины и сладость айвы.
- Довести до вкуса солью, перцем и специями. Когда айва будет легко протыкаться, блюдо готово.
- Оставить блюдо под крышкой на 10 минут. Украсить зеленью.
Индейка с айвой
Ингредиенты:
- Индейка – 400 г
- Айва – 1 шт., очищенная от кожуры и сердцевины
- Лук репчатый – 3 шт. (небольшие)
- Морковь – 2 шт.
- Растительное масло, соль, перец, специи
Как приготовить:
- Обжарить мелко нарезанный лук и тертую морковь. Добавить нарезанную кубиками айву. Тушить все вместе 10 минут.
- Добавить индейку, довести до вкуса специями и тушить около 15-20 минут.
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