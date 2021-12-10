Насыпное печенье с вареньем – рецепт, который знала наизусть каждая советская школьница

Это не было чем-то торжественным, чем-то, что вызывает восторженные возгласы гостей. Как это было с роскошными "Персиками" со сгущенкой.

Нет, насыпное печенье с вареньем или тертый пирог – больше уютная семейная выпечка, приготовить которую могли даже дети.

Насыпное печенье с вареньем / Фото: instagram.com/narisovano/

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Удобна она была еще и тем, что требовались обычные продукты. Никакой сгущенки, шоколада и подобного ей не нужно.

В советских домах всегда было масло или маргарин, сахар, яйца ну и варенье.

Фублогер narisovano рекомендует посыпать корж перед выпечкой корицей с сахаром.

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Насыпное печенье с вареньем

Ингредиенты:

320 г пшеничной муки;

2 яйца;

100 г сливочного масла;

130 г сахара;

1 ч. л. разрыхлителя;

500 г варенья (не жидкого).

Как приготовить:⠀