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Насыпное печенье с вареньем – рецепт, который знала наизусть каждая советская школьница

Ирина Маслова
10 декабря, 10:15
Главное – это густое варенье. Жидкое растечется – печенье пригорит. Подавалась выпечка или в виде торжественного пирога, или нарезанная на порции

Это не было чем-то торжественным, чем-то, что вызывает восторженные возгласы гостей. Как это было с роскошными "Персиками" со сгущенкой.

Нет, насыпное печенье с вареньем или тертый пирог – больше уютная семейная выпечка, приготовить которую могли даже дети.

Насыпное печенье с вареньем / Фото: instagram.com/narisovano/

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Удобна она была еще и тем, что требовались обычные продукты. Никакой сгущенки, шоколада и подобного ей не нужно.

В советских домах всегда было масло или маргарин, сахар, яйца ну и варенье.

Фублогер narisovano рекомендует посыпать корж перед выпечкой корицей с сахаром.

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Насыпное печенье с вареньем

Ингредиенты:

  • 320 г пшеничной муки;
  • 2 яйца;
  • 100 г сливочного масла;
  • 130 г сахара;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • 500 г варенья (не жидкого).

Как приготовить:⠀

  1. Мягкое масло взбить с сахаром. Добавить яйца, взбить. Просеять муку с разрыхлителем, перемешать. Разделить тесто на две части (2/3 и 1/3). Завернуть в пленку и отправить в холодильник минимум на час.
  2. Форму смазать маслом или застелить пергаментом. Большую часть теста раскатать и выложить в форму. Можно сформулировать бортики. На тесто выложить варенье, разровнять. Можно присыпать дополнительно сахаром и корицей.
  3. Меньшую часть теста натереть на терке и присыпать пирог. Слегка вдавить крошку в варенье. Выпекать при 180 градусах 30-40 минут. Готовый пирог остудить и нарезать на кусочки.