Невероятно простая фокачча без замеса – этот рецепт станет семейным

Хрустящая корочка и огромные дыры в мякише – вот две главные отличительные черты итальянской фокаччи. В Италии обожают этот хлеб. Его едят просто так или с сыром.
Вonappetit.com предлагают приготовить ее без длительного замеса, со всем справятся сухие дрожжи и мед.
Как приготовить фокаччу / Фото: www.bonappetit.com
Всего лишь несколько часов – и ароматная, аппетитная фокачча готова к употреблению.
Фокачча с чесночным маслом
Ингредиенты:
- 1 ст. л. сухих дрожжей;
- 2 ч. л. меда;
- 625 г муки;
- 5 ч. л. морской соли;
- 6 ст. л. оливкового масла;
- 4 ст. л. сливочного масла + для смазывания формы;
- 4 зуб. чеснока.
Как приготовить:
- Соедините сухие дрожжи, мед и 250 мл теплой воды, дайте постоять 5 минут.
- Добавьте муку и соль, перемешайте.
- Влейте оливковое масло в миску и обмокните в нем тесто. Оставьте в теплом месте на 3 часа.
- Смажьте форму для выпечки с высокими бортиками сливочным маслом. Затем полейте оливковым маслом и распределите по форме.
- Переложите тесто в подготовленную форму. Дайте подняться в теплом месте в течение 2-3 часов. При нажатии пальцем на тесте должно оставаться небольшое углубление, которое вернется в исходное положение не сразу.
- Разогрейте духовку до 230 градусов. Пальцами сделайте углубления в тесте, как будто вы играете на пианино. Сбрызните оливковым маслом. Выпекайте 20-30 минут.
- Для чесночного масла растопите сливочное масло и смешайте с пропущенным через пресс чесноком. Готовьте, помешивая, на среднем огне 3-40 секунд.
- Смажьте чесночным маслом фокаччу и нарежьте квадратами или прямоугольниками.