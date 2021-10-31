Неймовірно проста фокача без замісу – цей рецепт стане сімейним

Хрумка скоринка та величезні дірки в м'якіші – ось дві головні відмінні риси італійської фокачі. В Італії люблять цей хліб. Його їдять просто так або із сиром.
Вonappetit.com пропонують приготувати її без тривалого замісу, з усім впораються сухі дріжджі та мед.
Як приготувати фокачу / Фото: www.bonappetit.com
Лише кілька годин – і ароматна, апетитна фокача готова до вживання.
Фокача з часниковим маслом
Інгредієнти:
- 1 ст. л. сухих дріжджів;
- 2 ч. л. меду;
- 625 г борошна;
- 5 ч. л. морської солі;
- 6 ст. л. оливкової олії;
- 4 ст. л. вершкового масла + для змащування форми;
- 4 зуб. часнику.
Як приготувати:
- З'єднайте сухі дріжджі, мед та 250 мл теплої води, дайте постояти 5 хвилин.
- Додайте борошно та сіль, перемішайте.
- Влийте оливкову олію в миску і обмокніть тісто. Залишіть у теплому місці на 3 години.
- Змастіть форму для випічки з високими борти вершковим маслом. Потім полийте оливковою олією і розподіліть по формі.
- Перекладіть тісто у підготовлену форму. Дайте піднятися у теплому місці впродовж 2-3 годин. При натисканні пальцем на тісті має лишатися невелике заглиблення, яке повернеться у вихідне положення не одразу.
- Розігрійте духовку до 230 градусів. Пальцями зробіть заглиблення у тісті, начебто ви граєте на піаніно. Збризніть оливковою олією. Випікайте 20-30 хвилин.
- Для часникової олії розтопіть вершкове масло та і змішайте з пропущеним через прес часником. Готуйте, помішуючи, на середньому вогні 3-40 секунд.
- Змастіть олією фокачу і наріжте квадратами або прямокутниками.