Неймовірно проста фокача без замісу – цей рецепт стане сімейним

Хрумка скоринка та величезні дірки в м'якіші – ось дві головні відмінні риси італійської фокачі. В Італії люблять цей хліб. Його їдять просто так або із сиром.

Вonappetit.com пропонують приготувати її без тривалого замісу, з усім впораються сухі дріжджі та мед.

Як приготувати фокачу / Фото: www.bonappetit.com

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Лише кілька годин – і ароматна, апетитна фокача готова до вживання.

Фокача з часниковим маслом

Інгредієнти:

1 ст. л. сухих дріжджів;

2 ч. л. меду;

625 г борошна;

5 ч. л. морської солі;

6 ст. л. оливкової олії;

4 ст. л. вершкового масла + для змащування форми;

4 зуб. часнику.

Як приготувати:

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