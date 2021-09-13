Нежнейший паприкаш с курицей – секреты и рецепт гордости венгерской кухни

Паприкаш для венгров, как для нас борщ. Можно сказать – это обычное овощное рагу с мясом. А как же наличие сметаны, исключительно свежей и без кислинки? Плюс молодая молотая паприка, основной ингредиент паприкаша, который и придает блюду красный оттенок. В Венгрии этим блюдом заманивают в кафе туристов. Туристы, в свою очередь, привозят рецепты домой и практикуют это многогранное с остринкой блюдо. Если любите на ужин, чтобы было вкусно и быстро, приготовьте паприкаш.

Паприкаш с курицей

Паприкаш с курицей

Паприкаш из курицы / Фото: instagram.com/tenkova07/

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Ингредиенты

Филе куриной грудки – 300 г

Помидоры – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Болгарский перец – 2 шт.

Чеснок – 3 зубчика

Томатный сок – 200 мл

Сметана – 70 г

Мука – 1 ст. л.

Паприка, соль

Смесь из перцев

Петрушка – пучок

Оливковое масло

Способ приготовления

Помидоры баланшировать и снять кожицу. Нашинковать мелко лук и обжарить на оливковом масле. На сковороду с толстым дном выложить измельченный чеснок. Нарезать куриное филе кусочками 1-2 см и обжарить вместе с луком до полуготовности. К курице добавить нарезанные кубиками болгарский перец и помидоры. Посолить, поперчить. Добавить паприку и томатный сок. Тушить около 10 минут. Смешать сметану с мукой и добавить в паприкаш. Тушить еще около 10 минут. В конце добавить измельченную петрушку.

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