Ніжний паприкаш з куркою – секрети і рецепт гордості угорської кухні

Паприкаш для угорців, як для нас борщ. Можна сказати – це звичайне овочеве рагу з м'ясом. А як же наявність сметани, виключно свіжої і без кислинки? Плюс молода мелена паприка, основний інгредієнт паприікашу, який і надає страві червоного відтінку. В Угорщині цією стравою заманюють до ресторанів туристів. Туристи, в свою чергу, привозять рецепти додому і практикують цю багатогранну з гостринкою страву. Якщо любите на вечерю, щоби було смачно і швидко, приготуйте паприкаш.
Паприкаш з куркою
Паприкаш з куркою
Паприкаш з курки / Фото: instagram.com/tenkova07/
Інгредієнти
- Філе курячої грудки – 300 г
- Помідори – 2 шт.
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Болгарський перець – 2 шт.
- Часник – 3 зубчики
- Томатний сік – 200 мл
- Сметана – 70 г
- Борошно – 1 ст. л.
- Паприка, сіль
- Суміш з перців
- Петрушка – пучок
- Оливкова олія
Спосіб приготування
- Помідори баланширувати і зняти шкірку. Нашаткувати дрібно цибулю і обсмажити на оливковій олії.
- На сковороду з товстим дном викласти подрібнений часник. Нарізати куряче філе шматочками 1-2 см і обсмажити разом з цибулею до напівготовності.
- До курки додати нарізані кубиками болгарський перець і помідори. Посолити, поперчити. Додати паприку і томатний сік. Тушкувати близько 10 хвилин.
- Змішати сметану з борошном і додати в паприкаш. Тушкувати ще близько 10 хвилин.
- Наприкінці додати подрібнену петрушку.
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