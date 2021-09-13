Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Ніжний паприкаш з куркою – секрети і рецепт гордості угорської кухні

Ірина Маслова
13 вересня, 17:23
Крім самої курки, дуже вимогливо вибирайте сметану для паприкашу. Вона має бути свіжою і абсолютно некислою. Ну і паприка, без неї ви отримаєте просто овочеве рагу з м'ясом. Подавати страву можна з будь-яким гарніром

Паприкаш для угорців, як для нас борщ. Можна сказати – це звичайне овочеве рагу з м'ясом. А як же наявність сметани, виключно свіжої і без кислинки? Плюс молода мелена паприка, основний інгредієнт паприікашу, який і надає страві червоного відтінку. В Угорщині цією стравою заманюють до ресторанів туристів. Туристи, в свою чергу, привозять рецепти додому і практикують цю багатогранну з гостринкою страву. Якщо любите на вечерю, щоби було смачно і швидко, приготуйте паприкаш.

Паприкаш з куркою

Паприкаш з куркою

Паприкаш з курки / Фото: instagram.com/tenkova07/

Реклама

Інгредієнти

  • Філе курячої грудки – 300 г
  • Помідори – 2 шт.
  • Цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • Болгарський перець – 2 шт.
  • Часник – 3 зубчики
  • Томатний сік – 200 мл
  • Сметана – 70 г
  • Борошно – 1 ст. л.
  • Паприка, сіль
  • Суміш з перців
  • Петрушка – пучок
  • Оливкова олія

Спосіб приготування

  1. Помідори баланширувати і зняти шкірку. Нашаткувати дрібно цибулю і обсмажити на оливковій олії.
  2. На сковороду з товстим дном викласти подрібнений часник. Нарізати куряче філе шматочками 1-2 см і обсмажити разом з цибулею до напівготовності.
  3. До курки додати нарізані кубиками болгарський перець і помідори. Посолити, поперчити. Додати паприку і томатний сік. Тушкувати близько 10 хвилин.
  4. Змішати сметану з борошном і додати в паприкаш. Тушкувати ще близько 10 хвилин.
  5. Наприкінці додати подрібнену петрушку.

Тут дізнаєтеся, як приготувати сицилійське в рагу з баклажанів до вечері.