Ніжний паприкаш з куркою – секрети і рецепт гордості угорської кухні

Паприкаш для угорців, як для нас борщ. Можна сказати – це звичайне овочеве рагу з м'ясом. А як же наявність сметани, виключно свіжої і без кислинки? Плюс молода мелена паприка, основний інгредієнт паприікашу, який і надає страві червоного відтінку. В Угорщині цією стравою заманюють до ресторанів туристів. Туристи, в свою чергу, привозять рецепти додому і практикують цю багатогранну з гостринкою страву. Якщо любите на вечерю, щоби було смачно і швидко, приготуйте паприкаш.

Паприкаш з куркою

Паприкаш з куркою

Паприкаш з курки / Фото: instagram.com/tenkova07/

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Інгредієнти

Філе курячої грудки – 300 г

Помідори – 2 шт.

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Болгарський перець – 2 шт.

Часник – 3 зубчики

Томатний сік – 200 мл

Сметана – 70 г

Борошно – 1 ст. л.

Паприка, сіль

Суміш з перців

Петрушка – пучок

Оливкова олія

Спосіб приготування

Помідори баланширувати і зняти шкірку. Нашаткувати дрібно цибулю і обсмажити на оливковій олії. На сковороду з товстим дном викласти подрібнений часник. Нарізати куряче філе шматочками 1-2 см і обсмажити разом з цибулею до напівготовності. До курки додати нарізані кубиками болгарський перець і помідори. Посолити, поперчити. Додати паприку і томатний сік. Тушкувати близько 10 хвилин. Змішати сметану з борошном і додати в паприкаш. Тушкувати ще близько 10 хвилин. Наприкінці додати подрібнену петрушку.

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