Нежный кролик в кисло-сладком соусе – рецепт от Джейми Оливера для теплого семейного ужина

Если пока не придумали, что приготовить к ужину, то воспользуйтесь рецептом Джейми Оливера. В центре внимания – кролик, которого дополняет очень ароматный соус. Бальзамический уксус, вино, мед, кедровые орехи и миндаль – вот состав того, в чем кролик будет тушиться. Подавайте его с любимым гарниром или макаронами.

Кролик в кисло-сладком соусе – рецепт

Ингредиенты

Кролик в кисло-сладком соусе - рецепт Джейми Оливера / Фото: instagram.com/jamieoliver

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1 целый кролик (1,2 кг) с субпродуктами;

оливковое масло;

1 красная луковица;

5 спелых помидоров черри;

1 свежий красный перец чили;

5 свежих (или сухих) лавровых листьев;

50 г кедровых орехов;

50 г миндаля (заранее замоченного в кипятке);

½ ч. л. молотой гвоздики;

150 мл сухого красного вина;

100 мл густого бальзамического уксуса;

1 ст. л. жидкого меда.

Способ приготовления

Поместить куски кролика и субпродукты на сковороду и добавить три столовые ложки оливкового масла. Поставить на средне-сильный огонь, время от времени переворачивая. Почистить лук и нарезать мелкими кубиками, помидоры – четвертинками. Перец чили разрезать пополам и удалить семена. В сотейник положить овощи, орехи, гвоздику и залить вином. Добавить 350 мл воды, довести до кипения, затем тушить на слабом огне 15 минут. Затем влить бальзамический уксус и добавить мед. Готовить, помешивая, еще 30 минут или пока кролик не станет мягким и нежным, а жидкость не превратится в темную, густую, ароматную пленку. Подавать с макаронами или кускусом.

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