Нежный кролик в кисло-сладком соусе – рецепт от Джейми Оливера для теплого семейного ужина

Если пока не придумали, что приготовить к ужину, то воспользуйтесь рецептом Джейми Оливера. В центре внимания – кролик, которого дополняет очень ароматный соус. Бальзамический уксус, вино, мед, кедровые орехи и миндаль – вот состав того, в чем кролик будет тушиться. Подавайте его с любимым гарниром или макаронами.
Кролик в кисло-сладком соусе – рецепт
Ингредиенты
Кролик в кисло-сладком соусе - рецепт Джейми Оливера / Фото: instagram.com/jamieoliver
- 1 целый кролик (1,2 кг) с субпродуктами;
- оливковое масло;
- 1 красная луковица;
- 5 спелых помидоров черри;
- 1 свежий красный перец чили;
- 5 свежих (или сухих) лавровых листьев;
- 50 г кедровых орехов;
- 50 г миндаля (заранее замоченного в кипятке);
- ½ ч. л. молотой гвоздики;
- 150 мл сухого красного вина;
- 100 мл густого бальзамического уксуса;
- 1 ст. л. жидкого меда.
Способ приготовления
- Поместить куски кролика и субпродукты на сковороду и добавить три столовые ложки оливкового масла. Поставить на средне-сильный огонь, время от времени переворачивая.
- Почистить лук и нарезать мелкими кубиками, помидоры – четвертинками. Перец чили разрезать пополам и удалить семена.
- В сотейник положить овощи, орехи, гвоздику и залить вином. Добавить 350 мл воды, довести до кипения, затем тушить на слабом огне 15 минут.
- Затем влить бальзамический уксус и добавить мед. Готовить, помешивая, еще 30 минут или пока кролик не станет мягким и нежным, а жидкость не превратится в темную, густую, ароматную пленку.
- Подавать с макаронами или кускусом.
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