Ніжний кролик у кисло-солодкому соусі – рецепт від Джеймі Олівера для теплої сімейної вечері

Якщо поки не придумали, що приготувати на вечерю, то скористайтеся рецептом Джеймі Олівера. У центрі уваги – кролик, якого доповнює дуже ароматний соус. Бальзамічний оцет, вино, мед, кедрові горіхи і мигдаль – ось склад того, в чому кролик тушкуватиметься. Подавайте його з улюбленим гарніром або макаронами.

Кролик у кисло-солодкому соусі – рецепт

Інгредієнти

Кролик у кисло-солодкому соусі - рецепт Джеймі Олівера / Фото: instagram.com/jamieoliver

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1 цілий кролик (1,2 кг) із субпродуктами;

оливкова олія;

1 червона цибулина;

5 стиглих помідорів чері;

1 свіжий червоний перець чилі;

5 свіжого (або сухого) лаврового листя;

50 г кедрових горіхів;

50 г мигдалю (заздалегідь замоченого в окропі);

½ ч. л. меленої гвоздики;

150 мл сухого червоного вина;

100 мл густого бальзамічного оцту;

1 ст. л. рідкого меду.

Спосіб приготування

Помістити шматки кролика і субпродукти на сковороду і додати три столові ложки оливкової олії. Поставити на середньо-сильний вогонь, час від часу перевертаючи. Почистити цибулю і нарізати дрібними кубиками, помідори – четвертинками. Перець чилі розрізати навпіл і видалити насіння. У сотейник покласти овочі, горіхи, гвоздику і залити вином. Додати 350 мл води, довести до кипіння, потім тушкувати на слабкому вогні 15 хвилин. Потім влити бальзамічний оцет і додати мед. Готувати, помішуючи, ще 30 хвилин або поки кролик не стане м'яким і ніжним, а рідина не перетвориться на темну, густу, ароматну плівку. Подавати з макаронами або кускусом.

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