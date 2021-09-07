Ніжний кролик у кисло-солодкому соусі – рецепт від Джеймі Олівера для теплої сімейної вечері

Якщо поки не придумали, що приготувати на вечерю, то скористайтеся рецептом Джеймі Олівера. У центрі уваги – кролик, якого доповнює дуже ароматний соус. Бальзамічний оцет, вино, мед, кедрові горіхи і мигдаль – ось склад того, в чому кролик тушкуватиметься. Подавайте його з улюбленим гарніром або макаронами.
Кролик у кисло-солодкому соусі – рецепт
Інгредієнти
Кролик у кисло-солодкому соусі - рецепт Джеймі Олівера / Фото: instagram.com/jamieoliver
- 1 цілий кролик (1,2 кг) із субпродуктами;
- оливкова олія;
- 1 червона цибулина;
- 5 стиглих помідорів чері;
- 1 свіжий червоний перець чилі;
- 5 свіжого (або сухого) лаврового листя;
- 50 г кедрових горіхів;
- 50 г мигдалю (заздалегідь замоченого в окропі);
- ½ ч. л. меленої гвоздики;
- 150 мл сухого червоного вина;
- 100 мл густого бальзамічного оцту;
- 1 ст. л. рідкого меду.
Спосіб приготування
- Помістити шматки кролика і субпродукти на сковороду і додати три столові ложки оливкової олії. Поставити на середньо-сильний вогонь, час від часу перевертаючи.
- Почистити цибулю і нарізати дрібними кубиками, помідори – четвертинками. Перець чилі розрізати навпіл і видалити насіння.
- У сотейник покласти овочі, горіхи, гвоздику і залити вином. Додати 350 мл води, довести до кипіння, потім тушкувати на слабкому вогні 15 хвилин.
- Потім влити бальзамічний оцет і додати мед. Готувати, помішуючи, ще 30 хвилин або поки кролик не стане м'яким і ніжним, а рідина не перетвориться на темну, густу, ароматну плівку.
- Подавати з макаронами або кускусом.
Тут зібрані п'ять кращих рецептів картоплі для смачної вечері.