Обожаете куриные потроха – тогда нужно попробовать грузинское кучмачи

Кучмачи – это пряное и жгучее блюдо грузинской кухни из куриных потрохов. Название, кстати, именно так и можно перевести. Используется в нем все, что вы любите – печень, сердце желудки.
Можно брать ассорти субпродуктов, а можно сконцентрироваться на чем-то одном.
Грузинское блюдо кучмачи из куриных потрохов / Фото: instagram.com/tasha.cooking
Главное – это, конечно же, присутствие грузинских специй. В нашем случае – хмели-сунели. Если в запасе есть другие, то можно использовать и их по вкусу. Также по желанию можно добавить измельченные грецкие орехи.
Автор рецепта tasha.cooking предлагает тушить сердечки, нарезанными пополам, или целыми – это совсем непринципиально. Так что если время от времени готовите субпродукты и делаете это вкусно, то попробуйте и кучмачи.
Кучмачи – рецепт
Ингредиенты:
- Лук – 2-3 шт.
- Чеснок – 4 зуб.
- Куриные сердечки – 400 г
- Кинза свежая – пучок
- Гранат – 1 шт.
- Базилик – 1 ч. л.
- Хмели-сунели – 2 ч. л.
- Перец, соль – по вкусу
Как приготовить:
- Сердечки промыть, разрезать вдоль пополам, но можно оставить и целиком. Отварить в подсоленной водой в течение получаса.
- Параллельно в сковороде с толстым дном обжарить на растительном масле нарезанный крупно лук.
- Выложить к луку сердечки, сверху нарезанный чеснок, кинзу, специи, пряности. Жарить на сильном огне, периодически помешивая ингредиенты, в течение 5 минут.
- Перед подачей посыпать большим количеством свежей зелени и гранатовыми зернами.