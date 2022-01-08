Обожнюєте курячі тельбухи – тоді треба спробувати грузинське кучмачі

Кучмачі – це пряна та пекуча страва грузинської кухні з курячих тельбухів. Назву, до речі, саме так і можна перекласти. Використовується в ній усе, що ви любите – печінка, серце шлунки.
Можна брати асорті субпродуктів, а можна сконцентруватися на чомусь одному.
Грузинська страва кучмачі з курячих тельбухів / Фото: instagram.com/tasha.cooking
Головне – це, звісно ж, присутність грузинських спецій. У нашому випадку – хмелі-сунелі. Якщо в запасі є інші, то можна використовувати і їх за смаком. Також за бажанням можна додати подрібнені волоські горіхи.
Авторка рецепта tasha.cooking пропонує тушкувати сердечка, нарізаними навпіл, або цілими – це зовсім непринципово. Тож якщо час від часу ви готуєте субпродукти та робите це смачно, то спробуйте і кучмачі.
Кучмачі – рецепт
Інгредієнти:
- Цибуля – 2-3 шт.
- Часник – 4 зуб.
- Курячі сердечка – 400 г
- Кінза свіжа – пучок
- Гранат – 1 шт.
- Базилік – 1 ч. л.
- Хмелі-сунелі – 2 ч. л.
- Перець, сіль – за смаком
Як приготувати:
- Сердечка промити, розрізати вздовж навпіл, але можна залишити і повністю. Відварити з підсоленою водою впродовж 30 хвилин.
- Паралельно в сковороді з товстим дном обсмажити на олії нарізану цибулю.
- Викласти до цибулі сердечка, зверху – нарізаний часник, кінзу, спеції, прянощі. Смажити на сильному вогні, періодично помішуючи інгредієнти, впродовж 5 хвилин.
- Перед подачею посипати великою кількістю свіжої зелені та гранатовими зернами.