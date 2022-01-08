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Обожнюєте курячі тельбухи – тоді треба спробувати грузинське кучмачі

Ірина Маслова
8 січня, 15:07
Готувати цю ароматну та злегка гостру страву можна як з асорті, так і з одного з курячих субпродуктів. Спецій, грузинських, додавайте на свій смак, якщо розумієте, що в рецепті їх недостатньо

Кучмачі – це пряна та пекуча страва грузинської кухні з курячих тельбухів. Назву, до речі, саме так і можна перекласти. Використовується в ній усе, що ви любите – печінка, серце шлунки.

Можна брати асорті субпродуктів, а можна сконцентруватися на чомусь одному.

Грузинська страва кучмачі з курячих тельбухів / Фото: instagram.com/tasha.cooking

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Головне – це, звісно ж, присутність грузинських спецій. У нашому випадку – хмелі-сунелі. Якщо в запасі є інші, то можна використовувати і їх за смаком. Також за бажанням можна додати подрібнені волоські горіхи.

Авторка рецепта tasha.cooking пропонує тушкувати сердечка, нарізаними навпіл, або цілими – це зовсім непринципово. Тож якщо час від часу ви готуєте субпродукти та робите це смачно, то спробуйте і кучмачі.

Кучмачі – рецепт

Інгредієнти:

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  • Цибуля – 2-3 шт.
  • Часник – 4 зуб.
  • Курячі сердечка – 400 г
  • Кінза свіжа – пучок
  • Гранат – 1 шт.
  • Базилік – 1 ч. л.
  • Хмелі-сунелі – 2 ч. л.
  • Перець, сіль – за смаком

Як приготувати:

  1. Сердечка промити, розрізати вздовж навпіл, але можна залишити і повністю. Відварити з підсоленою водою впродовж 30 хвилин.
  2. Паралельно в сковороді з товстим дном обсмажити на олії нарізану цибулю.
  3. Викласти до цибулі сердечка, зверху – нарізаний часник, кінзу, спеції, прянощі. Смажити на сильному вогні, періодично помішуючи інгредієнти, впродовж 5 хвилин.
  4. Перед подачею посипати великою кількістю свіжої зелені та гранатовими зернами.