Отбивная тонкацу или как японцы любят готовить и подавать свинину

Если вы были до последнего убеждены, что свинину, а именно – разные вариации отбивных, – едят везде, только не в Японии, то пора узнать о тонкацу. В 19-ом веке, с началом моды на все европейское, японцы научились жарить свинину.

Их отбивные панируются в специальных сухарях, они больше похожи на крупные хлопья. Подобные сухари легко можно приготовить в домашних условиях. Как это сделать – ниже.

Отбивная тонкацу - рецепт / Фото: instagram.com/lovemynihon/

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Подается тонкацу с тонко нашинкованной свежей капустой, пропаренным рисом.

В рецепте от herringinfurs.blogspot.com также есть детальное описание приготовления одноименного соуса к этой отбивной.

Отбивная тонкацу – рецепт

Отбивная тонкацу – рецепт / Фото: instagram.com/yu_1.nishino/

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Ингредиенты:

4 небольших свиных отбивных;

1/2 стакана муки;

1 большое яйцо;

1 стакан панировочных сухарей;

растительное масло для жарки;

1/4 небольшого кочана капусты.

Для соуса:

1/4 стакана кетчупа;

2 ст. л. вустерского соуса;

2 ст. л. соевого соуса;

молотый черный перец – по вкусу.

Как приготовить:

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