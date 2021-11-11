Овсяный торт с бананом, который смело можно есть на ночь

Когда надоедает овсянка, можно пожарить разные вариации овсяноблинов. Когда раздражают лишние килограммы, стоит попробовать приготовить овсяный торт.

Этому торту не нужна духовке, тесто коржи делаются на сковороде, которые потом смазываются сметанным кремом.

Овсяный торт с бананом / Фото: instagram.com/julitrefilova/

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Рецепт от julitrefilova рассчитан на один небольшой торт. Нужно больше – удваивайте количество ингредиентов.

Овсяный торт с бананом

Ингредиенты:

70 г овсяных хлопьев;

1 яйцо;

1 банан (в тесто);

15 г меда или сиропа топинамбура;

100 г сметаны (15%);

подсластитель по вкусу (в сметану);

0,5 шт. банана (в начинку);

15 г шоколада (75%) для украшения.

Как приготовить:

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