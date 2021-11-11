Овсяный торт с бананом, который смело можно есть на ночь

Когда надоедает овсянка, можно пожарить разные вариации овсяноблинов. Когда раздражают лишние килограммы, стоит попробовать приготовить овсяный торт.
Этому торту не нужна духовке, тесто коржи делаются на сковороде, которые потом смазываются сметанным кремом.
Овсяный торт с бананом / Фото: instagram.com/julitrefilova/
Рецепт от julitrefilova рассчитан на один небольшой торт. Нужно больше – удваивайте количество ингредиентов.
Овсяный торт с бананом
Ингредиенты:
- 70 г овсяных хлопьев;
- 1 яйцо;
- 1 банан (в тесто);
- 15 г меда или сиропа топинамбура;
- 100 г сметаны (15%);
- подсластитель по вкусу (в сметану);
- 0,5 шт. банана (в начинку);
- 15 г шоколада (75%) для украшения.
Как приготовить:
- Банан растереть вилкой до консистенции пюре, добавить овсяные хлопья, яйцо, мед или сироп топинамбура (или другой подсластитель по вкусу) и хорошо перемешать.
- Разделить тесто на три части и сжарить три овсяноблина на небольшом количестве масла. Дать остыть и подравнять края с помощью тарелки.
- Сметану смешать с подсластителем по вкусу, нарезать банан и промазать каждый блин кремом. На каждый слой выложить банан. В конце промазать верх и бока торта.
- Отправить в холодильник на 2 часа. Посыпать тертым шоколадом и украсить бананом.