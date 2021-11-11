Вівсяний торт з бананом, який сміливо можна їсти на ніч

Коли набридає вівсянка, можна посмажити різні варіяції вівсяномлинців. Коли дратують зайві кілограми, варто спробувати приготувати вівсяний торт.
Цьому торту не потрібна духовка, тісто (коржі) робляться на сковороді, які потім змащуються сметанним кремом.
Вівсяний торт з бананом / Фото: instagram.com/julitrefilova/
Рецепт від julitrefilova розрахований на один невеликий торт. Потрібно більше – подвоювати кількість інгредієнтів.
Вівсяний торт з бананом
Інгредієнти:
- 70 г вівсяних пластівців;
- 1 яйце;
- 1 банан (в тісто);
- 15 г меду або сиропу топінамбура;
- 100 г сметани (15%);
- підсолоджувач за смаком (у сметану);
- 0,5 шт. банана (у начинку);
- 15 г шоколаду (75%) для прикрашання.
Як приготувати:
- Банан розтерти виделкою до консистенції пюре, додати вівсяні пластівці, яйце, мед або сироп топінамбура (або інший підсолоджувач до смаку) і добре перемішати.
- Розділити тісто на три частини і смажити три вівсяномлинці на невеликій кількості олії. Дати охолонути та підрівняти краї за допомогою тарілки.
- Сметану змішати з підсолоджувачем за смаком, нарізати банан і промазати кожен млинець кремом. На кожний шар викласти банан. Наприкінці промазати верх та боки торта.
- Відправити у холодильник на 2 години. Посипати тертим шоколадом та прикрасити бананом.