Пармиджана из баклажанов – запеканка, которая украсит стол и удивит вкусовой насыщенностью

Эта закуска заслуживает оказаться на вашем столе. Обязательная составляющая – домашний неаполитанский соус. Его нужно будет приготовить обязательно, если хотите попробовать настоящее пармеджана из баклажанов.

В Италии часто используют арахисовое масло для обжарки, за неимением можно использовать оливковое. Подают блюдо как горячим, так и холодным. Как говорят итальянские хозяйки, самым вкусным оно бывает именно на следующий день.

Пармиджана из баклажанов - рецепт / Фото: instagram.com/lacucinaitaliana/

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Такая еда может стать еще одним любимым итальянским дополнением к ужину, а может заслужить центральное место на столе. Итак, рецепт пармиджана из баклажанов и неаполитанского соуса, с которым все это дело готовится, ниже.

Пармиджана из баклажанов

Ингредиенты:

Баклажаны – 1 кг

Томатный неаполитанский соус – 700 мл

Моцарелла – 400 г (жидкость слить)

Пармезан – 70 г

Свежий базилик, крупная соль

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Для соуса:

Лук – 1шт.

Чеснок – 1 зуб. (крупный)

Томаты в собственном соку – 400 мл

Оливковое масло – 1 ст. л.

Свежий базилик

Соль, сахар – по щепотке

Как приготовить:

Для соуса лук и чеснок нарезать, обжарить на оливковом масле. Добавить томаты в собственном соку, базилик и тушить 30 минут. Довести до вкуса солью и сахаром. Соус долен получится насыщенным. Пробить готовый соус в блендере, процедить через сито. Баклажаны порезать на одинаковые пластины. Чтобы убрать горечь, обсыпать солью и оставить на 40 минут минимум. Промыть под водой, обсушить. Обжарить со всех сторон, выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. На дно формы для запекания вылить немного соуса, плотно выложить баклажаны. Посыпать моцареллой (тертой или нарезанной), посыпать пармезаном, добавить базилик и снова слой соуса. И так далее. Запекать 30-40 минут при 200 градусах.