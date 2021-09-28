Парміджана з баклажанів – запіканка, яка прикрасить стіл і здивує смаковою насиченістю

Ця закуска заслуговує опинитися на вашому столі. Обов'язкова складова – домашній неаполітанський соус. Його потрібно буде приготувати обов'язково, якщо хочете спробувати справжнє парміджана з баклажанів.
В Італії часто використовують арахісову олію для обсмаження, якщо такої немає, можна використовувати оливкову. Подають страву як гарячою, так і холодною. Як кажуть італійські господині, найсмачнішою вона буває саме наступного дня.
Парміджана з баклажанів - рецепт / Фото: instagram.com/lacucinaitaliana/
Така їжа може стати ще одним улюбленим італійським доповненням до вечері, а може заслужити центральне місце на столі. Отже, рецепт парміджана з баклажанів і неаполітанського соусу, з яким усе це діло готується, нижче.
Парміджана з баклажанів
Інгредієнти:
- Баклажани – 1 кг
- Томатний неаполітанський соус – 700 мл
- Моцарела – 400 г (рідину злити)
- Пармезан – 70 г
- Свіжий базилік, крупна сіль
Для соусу:
- Цибуля – 1шт.
- Часник – 1 зуб. (великий)
- Томати у власному соку – 400 мл
- Оливкова олія – 1 ст. л.
- Свіжий базилік
- Сіль, цукор – по щіпці
Як приготувати:
- Для соусу цибулю і часник нарізати, обсмажити на оливковій олії.
- Додати томати у власному соку, базилік і тушкувати 30 хвилин. Довести до смаку сіллю і цукром. Соус має бути насиченим.
- Пробити готовий соус у блендері, процідити через сито.
- Баклажани порізати на однакові пластини. Щоби прибрати гіркоту, обсипати сіллю і залишити на 40 хвилин мінімум.
- Промити під водою, обсушити.
- Обсмажити з усіх боків, викласти на паперовий рушник, щоби прибрати зайву олію.
- На дно форми для запікання вилити трохи соусу, щільно викласти баклажани.
- Посипати моцарелою (тертою або нарізаною), посипати пармезаном, додати базилік і знову шар соусу. І так далі.
- Запікати 30-40 хвилин за 200 градусів.