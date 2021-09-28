Парміджана з баклажанів – запіканка, яка прикрасить стіл і здивує смаковою насиченістю

Ця закуска заслуговує опинитися на вашому столі. Обов'язкова складова – домашній неаполітанський соус. Його потрібно буде приготувати обов'язково, якщо хочете спробувати справжнє парміджана з баклажанів.

В Італії часто використовують арахісову олію для обсмаження, якщо такої немає, можна використовувати оливкову. Подають страву як гарячою, так і холодною. Як кажуть італійські господині, найсмачнішою вона буває саме наступного дня.

Парміджана з баклажанів - рецепт / Фото: instagram.com/lacucinaitaliana/

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Така їжа може стати ще одним улюбленим італійським доповненням до вечері, а може заслужити центральне місце на столі. Отже, рецепт парміджана з баклажанів і неаполітанського соусу, з яким усе це діло готується, нижче.

Парміджана з баклажанів

Інгредієнти:

Баклажани – 1 кг

Томатний неаполітанський соус – 700 мл

Моцарела – 400 г (рідину злити)

Пармезан – 70 г

Свіжий базилік, крупна сіль

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Для соусу:

Цибуля – 1шт.

Часник – 1 зуб. (великий)

Томати у власному соку – 400 мл

Оливкова олія – 1 ст. л.

Свіжий базилік

Сіль, цукор – по щіпці

Як приготувати:

Для соусу цибулю і часник нарізати, обсмажити на оливковій олії. Додати томати у власному соку, базилік і тушкувати 30 хвилин. Довести до смаку сіллю і цукром. Соус має бути насиченим. Пробити готовий соус у блендері, процідити через сито. Баклажани порізати на однакові пластини. Щоби прибрати гіркоту, обсипати сіллю і залишити на 40 хвилин мінімум. Промити під водою, обсушити. Обсмажити з усіх боків, викласти на паперовий рушник, щоби прибрати зайву олію. На дно форми для запікання вилити трохи соусу, щільно викласти баклажани. Посипати моцарелою (тертою або нарізаною), посипати пармезаном, додати базилік і знову шар соусу. І так далі. Запікати 30-40 хвилин за 200 градусів.