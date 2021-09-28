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Парміджана з баклажанів – запіканка, яка прикрасить стіл і здивує смаковою насиченістю

Ірина Маслова
28 вересня, 14:43
Потрібні хороші баклажани, моцарела, пармезан і неаполітанський томатний соус. Останній швидко готується вдома. Закуска виправдає надії навіть найвимогливіших любителів баклажанів

Ця закуска заслуговує опинитися на вашому столі. Обов'язкова складова – домашній неаполітанський соус. Його потрібно буде приготувати обов'язково, якщо хочете спробувати справжнє парміджана з баклажанів.

В Італії часто використовують арахісову олію для обсмаження, якщо такої немає, можна використовувати оливкову. Подають страву як гарячою, так і холодною. Як кажуть італійські господині, найсмачнішою вона буває саме наступного дня.

Парміджана з баклажанів - рецепт / Фото: instagram.com/lacucinaitaliana/

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Така їжа може стати ще одним улюбленим італійським доповненням до вечері, а може заслужити центральне місце на столі. Отже, рецепт парміджана з баклажанів і неаполітанського соусу, з яким усе це діло готується, нижче.

Парміджана з баклажанів

Інгредієнти:

  • Баклажани – 1 кг
  • Томатний неаполітанський соус – 700 мл
  • Моцарела – 400 г (рідину злити)
  • Пармезан – 70 г
  • Свіжий базилік, крупна сіль

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Для соусу:

  • Цибуля – 1шт.
  • Часник – 1 зуб. (великий)
  • Томати у власному соку – 400 мл
  • Оливкова олія – 1 ст. л.
  • Свіжий базилік
  • Сіль, цукор – по щіпці

Як приготувати:

  1. Для соусу цибулю і часник нарізати, обсмажити на оливковій олії.
  2. Додати томати у власному соку, базилік і тушкувати 30 хвилин. Довести до смаку сіллю і цукром. Соус має бути насиченим.
  3. Пробити готовий соус у блендері, процідити через сито.
  4. Баклажани порізати на однакові пластини. Щоби прибрати гіркоту, обсипати сіллю і залишити на 40 хвилин мінімум.
  5. Промити під водою, обсушити.
  6. Обсмажити з усіх боків, викласти на паперовий рушник, щоби прибрати зайву олію.
  7. На дно форми для запікання вилити трохи соусу, щільно викласти баклажани.
  8. Посипати моцарелою (тертою або нарізаною), посипати пармезаном, додати базилік і знову шар соусу. І так далі.
  9. Запікати 30-40 хвилин за 200 градусів.

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