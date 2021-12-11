Паштет из скумбрии – отличная закуска на каждый день и к празднику

Все паштеты – это идеальная и сытная закуска, остается нарезать любимый хлеб и наслаждаться.

Паштет из скумбрии может стать не только блюдом на каждый день, но и праздничным. Для этого нужно добавить несколько дополнительных ингредиентов, кроме специй.

Паштет из скумбрии / Фото: instagram.com/julianna.light

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В нашем случае – это вареные яйца и зеленый лук. Хранится такой паштет 2-3 дня. Так что если нужно больше, то количество продуктов удваивайте.

Автор рецепта julianna.light настаивает, что запекать рыбу для паштета нужно в бумаге, и никак не в фольге.

Паштет из скумбрии

Ингредиенты:

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Скумбрия – 2 шт.

Яйца, зеленый лук – по вкусу

Чеснок – 4 зуб.

Соль, специи – по вкусу

Как приготовить: