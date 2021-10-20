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Паста с салями и креветками – рецепт сытного ужина для четверых

Ирина Маслова
20 октября, 18:01
Выбор салями – непринципиально, берите свою любимую. Что касается особых специй, то нужны будут измельченные семена фенхеля и копченая паприка. Паста – любая, кроме спагетти

Может показаться, что салями и креветки – совершенно разные ингредиенты, есть их нужно по отдельности и точно не вместе. Но авторы рецепта этой пасты уверяют – это больше, чем просто вкусно. Тем более что вдохновение они черпали из кухни Португалии, где обожают вкусно есть, любят салями ну и креветки в рационе там тоже постоянны.

Итак, если любите готовить запеканки из макарон с разными, иногда непредсказуемыми добавками, то эта паста к ужину должна вполне устроить.

Паста с салями и креветками / Фото: www.bonappetit.com

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Паста с салями и креветками

Ингредиенты:

  • 400 г креветок, очищенных;
  • 1 ч. л. соли для креветок;
  • паста (на 4 порции);
  • 100 г салями, нарезанной кружочками;
  • 100 г сливочного масла;
  • цедра и сок 1 лимона;
  • 6 зуб. чеснока, мелко нарезанных;
  • 1 ч. л. хлопья красного перца, копченой паприки, измельченные семена фенхеля;
  • 100 мл белого сухого вина;
  • свежая петрушка, соль, перец – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Приправить креветки солью.
  2. Отварить пасту примерно на 2 минуты меньше, чем указано на упаковке. Оставить 1 стакан жидкости после приготовления.
  3. Обжарить салями в течение 6-8 минут, переложить на тарелку.
  4. В той же сковороде разогреть сливочное масло. Добавить цедру лимона, чеснок, хлопья красного перца и семена фенхеля. Готовить, помешивая, примерно 2 минуты, пока чеснок не станет золотистым. Приправить солью и перцем и готовить еще 2 минуты.
  5. Добавить вино и увеличить огонь до средне-сильного. Готовить, помешивая, примерно 3 минуты, пока не исчезнет запах спирта.
  6. Добавить креветки и готовить примерно 2 минуты, пока креветки не станут ярко-розовыми.
  7. Добавить пасту и воду после варки. Уменьшить огонь до среднего и готовить, часто помешивая, примерно 4 минуты.
  8. Снять макароны с огня, приправить солью и смешать с лимонным соком, петрушкой и салями. Разложить по тарелкам.

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