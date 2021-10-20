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Паста з салямі та креветками – рецепт ситної вечері для чотирьох

Ірина Маслова
20 жовтня, 18:01
Вибір салямі – непринципово, беріть свою улюблену. Щодо особливих спецій, то знадобиться подрібнене насіння фенхелю і копчена паприка. Паста – будь-яка, крім спагеті

Справедливо можна подумати, що салямі та креветки – абсолютно різні інгредієнти, їсти їх треба окремо і точно не разом. Та автори рецепту цієї пасти запевняють – це більше, ніж просто смачно. Тим паче що надихалися вони кухнею Португалії, де обожнюють смачно їсти, люблять салямі ну й креветки в раціоні там теж постійні.

Отже, якщо любите готувати запіканки з макаронів з різними, іноді несподіваними добавками, то ця паста до вечері має цілком влаштувати.

Паста з салямі та креветками / Фото: www.bonappetit.com

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Паста з салямі та креветками

Інгредієнти:

  • 400 г креветок, очищених;
  • 1 ч. л. солі для креветок;
  • паста (на 4 порції);
  • 100 г салямі, нарізаної кружальцями;
  • 100 г вершкового масла;
  • цедра і сік 1 лимона;
  • 6 зуб. часнику, дрібно нарізаних;
  • 1 ч. л. пластівці червоного перцю, копченої паприки, подрібнене насіння фенхелю;
  • 100 мл білого сухого вина;
  • свіжа петрушка, сіль, перець – за смаком.

Як приготувати:

  1. Приправити креветки сіллю.
  2. Відварити пасту приблизно на 2 хвилини менше, ніж вказано на упаковці. Залишити 1 склінку рідини після приготування.
  3. Обсмажити салямі 6-8 хвилин, перекласти на тарілку.
  4. У тій же сковороді розігріти вершкове масло. Додати цедру лимона, часник, пластівці червоного перцю і насіння фенхелю. Готувати, помішуючи, приблизно 2 хвилини, доки часник не стане золотавим. Приправити сіллю і перцем і готувати ще 2 хвилини.
  5. Додати вино і збільшити вогонь до середньо-сильного. Готувати, помішуючи, приблизно 3 хвилини, доки не зникне запах спирту.
  6. Додати креветки і готувати приблизно 2 хвилини, доки креветки не стануть яскраво-рожевими.
  7. Додати пасту і воду після варіння. Зменшити вогонь до середнього і готувати, часто помішуючи, приблизно 4 хвилини.
  8. Зняти макарони з вогню, приправити сіллю і змішати з лимонним соком, петрушкою і салямі. Розкласти по тарілках.

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