Паста з салямі та креветками – рецепт ситної вечері для чотирьох

Справедливо можна подумати, що салямі та креветки – абсолютно різні інгредієнти, їсти їх треба окремо і точно не разом. Та автори рецепту цієї пасти запевняють – це більше, ніж просто смачно. Тим паче що надихалися вони кухнею Португалії, де обожнюють смачно їсти, люблять салямі ну й креветки в раціоні там теж постійні.

Отже, якщо любите готувати запіканки з макаронів з різними, іноді несподіваними добавками, то ця паста до вечері має цілком влаштувати.

Паста з салямі та креветками / Фото: www.bonappetit.com

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Паста з салямі та креветками

Інгредієнти:

400 г креветок, очищених;

1 ч. л. солі для креветок;

паста (на 4 порції);

100 г салямі, нарізаної кружальцями;

100 г вершкового масла;

цедра і сік 1 лимона;

6 зуб. часнику, дрібно нарізаних;

1 ч. л. пластівці червоного перцю, копченої паприки, подрібнене насіння фенхелю;

100 мл білого сухого вина ;

; свіжа петрушка, сіль, перець – за смаком.

Як приготувати: