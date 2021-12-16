Печенье "Дружба" из детства: среди ингредиентов – одноименный плавленый сыр

Говорить о том, что "Дружба" – это что-то изысканное, нежное и праздничное по сравнению, например, с советским домашним печеньем "Снежок" – неправильно.

Это такой себе симбиоз пончиков, сырников и мини-пышек. Попробовать его приготовить безусловно стоит.

Печенье "Дружба" - рецепт как в детстве / Фото: instagram.com/best_cake161/

Реклама

И тем более если вы никогда не использовали плавленые сырки как главный ингредиент в выпечке.

Фублогер – best_cake161 – настоятельно рекомендует несколько раз просеивать муку и довести остальные ингредиенты до комнатной температуры.

Печенье "Дружба"

Ингредиенты:

Реклама

по 2 плавленых сырка, яйца;

2 стакана муки;

2/3 стакана сахарной пудры;

по 1 ч. л. ванилина, разрыхлителя;

1/3 ч. л. соли;

1 ст. л. сметаны;

растительное масло для жарки.

Как приготовить: