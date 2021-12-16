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Печенье "Дружба" из детства: среди ингредиентов – одноименный плавленый сыр

Ирина Маслова
16 декабря, 10:25
Те, кто помнят это печенье, знают – оно не выпекается, а жарится на сковороде. По текстуре и вкусу напоминает и пончики, и солоноватые сырники одновременно

Говорить о том, что "Дружба" – это что-то изысканное, нежное и праздничное по сравнению, например, с советским домашним печеньем "Снежок" – неправильно.

Это такой себе симбиоз пончиков, сырников и мини-пышек. Попробовать его приготовить безусловно стоит.

Печенье "Дружба" - рецепт как в детстве / Фото: instagram.com/best_cake161/

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И тем более если вы никогда не использовали плавленые сырки как главный ингредиент в выпечке.

Фублогер – best_cake161 – настоятельно рекомендует несколько раз просеивать муку и довести остальные ингредиенты до комнатной температуры.

Печенье "Дружба"

Ингредиенты:

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  • по 2 плавленых сырка, яйца;
  • 2 стакана муки;
  • 2/3 стакана сахарной пудры;
  • по 1 ч. л. ванилина, разрыхлителя;
  • 1/3 ч. л. соли;
  • 1 ст. л. сметаны;
  • растительное масло для жарки.

Как приготовить:

  1. Сырки натереть на мелкой терке, добавить сахарную пудру ,ванилин, яйца и перемешать. Добавить ложку сметаны, снова перемешать.
  2. Просеять муку с разрыхлителем в отдельной посуде, перемешать с сыром и яйцами. Замесить мягкое и эластичное тесто, оно будет немного липнуть к рукам.
  3. Присыпать тесто мукой и раскатать в пласт толщиной примерно 5 мм, вырезать печенье любой формы.
  4. Стряхнуть лишнюю муку и обжарить на сковороде на растительном масле на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.