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Печенье "Гусиные лапки" с творогом – рецепт, проверенный временем

Ирина Маслова
11 ноября, 10:29
Ничего особенного среди ингредиентов для "Лапок" нет. Главное – качественное сливочное масло и хороший творог, который и обеспечит выпечке приятную кислинку, сочность

Если "Персики" со сгущенкой готовили по важному поводу, то "Гусиные лапки" – больше каждодневное печенье. Школьниц учили выпекать его на уроках труда, советские хозяйки знали этот рецепт наизусть. Поэтому вкус детства с этим печеньем обеспечен.

Несмотря на всю простоту ингредиентов, печенье получается с характерной кислинкой и сочным внутри – это все обеспечивает творог.

Печенье "Гусиные лапки" - рецепт / Фото: instagram.com/tauluba

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В рецепте от фудблогера tauluba он нужен 5-9%. Тесто складывается в несколько слоев, после выпечки оно напоминает гусиные лапки.

Печенье "Гусиные лапки" с творогом

Ингредиенты:

  • 200 г творога 5-9%;
  • 100 г сливочного масла комнатной температуры;
  • 180-200 г муки (зависит от влажности творога);
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • сахар для покрытия печенья.

Как приготовить:

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  1. Перетереть масло с творогом, добавить муку с разрыхлителем, перемешать до однородности. Важно – долго не перемешивать. Убрать в холодильник на час (можно больше).
  2. Разогреть духовку до 190-200 градусов, режим верх/низ, без конвекции.
  3. Раскатать тесто толщиной 3-4 мм, вырезать стаканом круги диаметром 7-8 см. Обмакнуть одной стороной в сахар, сложить сахарной стороной внутрь, половину опять в сахар, вновь сложить сахарной стороной внутрь и сверху вновь в сахар.
  4. Выпекать около 15 минут до золотистого цвета.