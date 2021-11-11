Печенье "Гусиные лапки" с творогом – рецепт, проверенный временем

Если "Персики" со сгущенкой готовили по важному поводу, то "Гусиные лапки" – больше каждодневное печенье. Школьниц учили выпекать его на уроках труда, советские хозяйки знали этот рецепт наизусть. Поэтому вкус детства с этим печеньем обеспечен.

Несмотря на всю простоту ингредиентов, печенье получается с характерной кислинкой и сочным внутри – это все обеспечивает творог.

Печенье "Гусиные лапки" - рецепт / Фото: instagram.com/tauluba

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В рецепте от фудблогера tauluba он нужен 5-9%. Тесто складывается в несколько слоев, после выпечки оно напоминает гусиные лапки.

Печенье "Гусиные лапки" с творогом

Ингредиенты:

200 г творога 5-9%;

100 г сливочного масла комнатной температуры;

180-200 г муки (зависит от влажности творога);

1 ч. л. разрыхлителя;

сахар для покрытия печенья.

Как приготовить:

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