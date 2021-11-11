Печиво "Гусячі лапки" із сиром – рецепт, перевірений часом

Якщо "Персики" зі згущеним молоком готували на свята, то "Гусячі лапки" – більше щоденне печиво. Школярок вчили випікати його на уроках праці, радянські господині знали цей рецепт напам'ять. Тому смак дитинства з цим печивом забезпечений.
Попри всю простоту інгредієнтів, печиво має кислинку та соковите всередині – це все забезпечує сир.
Печиво "Гусячі лапки" - рецепт / Фото: instagram.com/tauluba
У рецепті від фудблогерки tauluba він потрібен 5-9%. Тісто складається в кілька шарів, після випікання воно нагадує гусячі лапки.
Печиво "Гусячні лапки" із сиром
Інгредієнти:
- 200 г сиру 5-9%;
- 100 г вершкового масла кімнатної температури;
- 180-200 г борошна (залежить від вологості сиру);
- 1 ч. л. розпушувача;
- цукор для печива.
Як приготувати:
- Перетерти масло із сиром, додати борошно з розпушувачем, перемішати до однорідності. Важливо – довго не перемішувати. Прибрати в холодильник на годину (можна більше).
- Розігріти духовку до 190-200 градусів, режим верх/низ без конвекції.
- Розкачати тісто завтовшки 3-4 мм, вирізати склянкою круги діаметром 7-8 см. Вмочити одним боком у цукор, скласти цукровим боком усередину, половину знову в цукор, знову скласти цукровим боком усередину і зверху знову в цукор.
- Випікати близько 15 хвилин до золотавого кольору.