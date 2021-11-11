Печиво "Гусячі лапки" із сиром – рецепт, перевірений часом

Якщо "Персики" зі згущеним молоком готували на свята, то "Гусячі лапки" – більше щоденне печиво. Школярок вчили випікати його на уроках праці, радянські господині знали цей рецепт напам'ять. Тому смак дитинства з цим печивом забезпечений.

Попри всю простоту інгредієнтів, печиво має кислинку та соковите всередині – це все забезпечує сир.

Печиво "Гусячі лапки" - рецепт / Фото: instagram.com/tauluba

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У рецепті від фудблогерки tauluba він потрібен 5-9%. Тісто складається в кілька шарів, після випікання воно нагадує гусячі лапки.

Печиво "Гусячні лапки" із сиром

Інгредієнти:

200 г сиру 5-9%;

100 г вершкового масла кімнатної температури;

180-200 г борошна (залежить від вологості сиру);

1 ч. л. розпушувача;

цукор для печива.

Як приготувати:

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