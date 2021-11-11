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Печиво "Гусячі лапки" із сиром – рецепт, перевірений часом

Ірина Маслова
11 листопада, 10:29
Нічого особливого серед інгредієнтів для "Лапок" немає. Головне – якісне вершкове масло та хороший сир, який і забезпечить випічці приємну кислинку, соковитість

Якщо "Персики" зі згущеним молоком готували на свята, то "Гусячі лапки" – більше щоденне печиво. Школярок вчили випікати його на уроках праці, радянські господині знали цей рецепт напам'ять. Тому смак дитинства з цим печивом забезпечений.

Попри всю простоту інгредієнтів, печиво має кислинку та соковите всередині – це все забезпечує сир.

Печиво "Гусячі лапки" - рецепт / Фото: instagram.com/tauluba

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У рецепті від фудблогерки tauluba він потрібен 5-9%. Тісто складається в кілька шарів, після випікання воно нагадує гусячі лапки.

Печиво "Гусячні лапки" із сиром

Інгредієнти:

  • 200 г сиру 5-9%;
  • 100 г вершкового масла кімнатної температури;
  • 180-200 г борошна (залежить від вологості сиру);
  • 1 ч. л. розпушувача;
  • цукор для печива.

Як приготувати:

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  1. Перетерти масло із сиром, додати борошно з розпушувачем, перемішати до однорідності. Важливо – довго не перемішувати. Прибрати в холодильник на годину (можна більше).
  2. Розігріти духовку до 190-200 градусів, режим верх/низ без конвекції.
  3. Розкачати тісто завтовшки 3-4 мм, вирізати склянкою круги діаметром 7-8 см. Вмочити одним боком у цукор, скласти цукровим боком усередину, половину знову в цукор, знову скласти цукровим боком усередину і зверху знову в цукор.
  4. Випікати близько 15 хвилин до золотавого кольору.