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Тістечка "Персики" зі згущеним молоком усередині – рецепт найкрасивішої випічки дитинства

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
8 листопада, 10:32
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Єдина складність – зробити заглиблення у заготівлях, але це швидко. Для начинки потрібні варене згущене молоко і вершкове масло. Колір "Персикам" надасть сік вишні та обліпихи
Тістечка "Персики" зі згущеним молоком
Тістечка "Персики" зі згущеним молоком / Фото: instagram.com/malenkie_radosti_tgn/

Це дуже симпатичні тістечка, і вони справді вкрай схожі на звичайні персики. На відміну від улюблених з дитинства "Горішків" зі згущеним молоком, "Персики" більші й для їхньої начинки потрібне вершкове масло.

Щодо забарвлення, то anna105mag радить взяти трохи вишні та обліпихи, щоб отримати рожевий та жовтий кольори.

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"Персики" зі згущеним молоком – рецепт

Інгредієнти для тіста:

  • Яйце – 2 шт.
  • Цукор – 160 г
  • Масло вершкове – 60 г
  • Сметана – 50 г
  • Розпушувач – 0,5 ч. л.
  • Борошно – 350 г

Для начинки:

  • Варене згущене молоко – 120 г
  • Вершкове масло кімнатної температури – 80 г
  • Вишня, обліпиха – по 30 г

Як приготувати:

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  1. Яйця кімнатної температури збити з цукром до білого кольору. Додати м'яке вершкове масло, сметану, збити до об'єднання і змішати зі заздалегідь просіяними сухими інгредієнтами, борошном і розпушувачем. Тісто буде трохи липким. Відправити його в холодильник на пів години.
  2. Розділити тісто на 22 частини та виліпити часточки "персиків". Викласти на застелене деко та випікати 17-20 хвилин за 180 градусів. Вони мають бути добре пропечені, але не рум'яні та не сухі.
  3. Для начинки змішати згущене молоко і вершкове масло, заповнити печиво, з'єднати і відправити в холодильник.
  4. Пофарбувати тістечка за допомогою пензлика і викласти на паперові рушники на кілька хвилин. За бажанням прикрасити цукром.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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