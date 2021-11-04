Печиво з дитинства – як спекти "Горішки" і зварити для них згущене молоко

Попри міцність "шкаралупи", вона не суха, приємно тріскається в роті, даючи шлях ніжному і густому згущеному молоку. Якщо у школі радянські діти купували тістечко "Шкільне", то вдома, на вихідні чи свята, ставалося щастя – готувалися "Горішки". Для багатьох це смак дитинства і тепер.
Цікаво, що раніше доволі часто до тіста додавали майонез. Звісно, він не відчувався на виході. У рецепті від eppicur його потрібно буде 50 грамів.
Не має значення, за допомогою чого ви захочете приготувати "Горішки", мають значення пропорції та інгредієнти.
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Феєричне повернення "Горішків" зі згущеним молоком
Це сталось якихось п'ять чи трохи більше років. "Горішки" повернулися, щільно засіли в модних кав'ярнях і навіть потіснили граноли, тірамісу, пана коти.
Навіть спеціяльне електричне обладнання для "Горішків" можна легко купити, адже випікати в ретроформі – справа, яка потребує певної вправності.
Це та сама форма, яка надійшла у продаж у 1970-их роках. Рецепт "Горішків" додавався, тому кожна радянська господиня знала його практично напам'ять.
Щоправда, обладнання вимагало спритності. Після того, як тісто поміщалося в комірки, форма підносилася до вогню спочатку одним боком, за пений час – іншим.
Важливо було розрахувати правильну кількість тіста, щоб воно не вилізло з форми. Згущене молоко теж варили самостійно. У кого була можливість, додавали до нього вершкове масло та подрібнені горіхи.
Як правильно варити згущене молоко для "Горішків"
- Для початку зняти етикету та покласти бляшанку на бік у каструлю.
- Залити холодною водою, вода має покривати банку.
- Довести до кипіння та готувати близько 3 годин, щоразу доливаючи гарячу воду.
- Щойно вона звариться, має повністю охолонути. Якщо відкрити одразу, згущене молоко може вибухнути.
"Горішки" зі згущеним молоком – рецепт
Інгредієнти для тіста:
- 3 яйця;
- 200 г цукру;
- 50 г майонезу;
- 400 г борошна;
- 1 ч. л. розпушувача;
- дрібка солі;
- соняшникова олія або вершкове масло для змащування форми.
Для начинки:
- бляшанка вареного згущеного молока.
Як приготувати:⠀
- У глибокій мисці збити яйця із цукром. Додати розм'якшене вершкове масло, майонез, сіль і трохи перемішати. Частинами додати просіяне борошно, соду, гашену оцтом. Тісто має вийти м'яке та еластичне.
- Форму змастити невеликою кількістю олії та нагріти на вогні з двох боків.
- Зняти з вогню на підставку, викласти кульки тіста, форму закрити, міцно притиснувши руками. Поставити на вогонь, продовжуючи стискати перші кілька секунд, випікати до підрум'янювання на середньому вогні.
- Форму перевернути та випікати з іншого боку також до золотавого кольору.
- Форму зняти з вогню, витягнути половини горішків, дати їм охолонути. Так продовжувати випікати, змащуючи форму.
- Кожну половинку заповнити згущеним молоком. Дві половинки з'єднати та обрізати нерівні краї.
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