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Печиво з дитинства – як спекти "Горішки" і зварити для них згущене молоко

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
4 листопада, 10:20
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У цьому рецепті є 50 грам майонезу, кілька десятків років тому він був ходовим у подібній випічці. Згущене молоко можна купити вже готове, але краще зварити вдома
Рецепт "Горішків" зі згущеним молоком
Рецепт "Горішків" зі згущеним молоком / Фото: Инстаграм

Попри міцність "шкаралупи", вона не суха, приємно тріскається в роті, даючи шлях ніжному і густому згущеному молоку. Якщо у школі радянські діти купували тістечко "Шкільне", то вдома, на вихідні чи свята, ставалося щастя – готувалися "Горішки". Для багатьох це смак дитинства і тепер.

Цікаво, що раніше доволі часто до тіста додавали майонез. Звісно, він не відчувався на виході. У рецепті від eppicur його потрібно буде 50 грамів.

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Не має значення, за допомогою чого ви захочете приготувати "Горішки", мають значення пропорції та інгредієнти.

Феєричне повернення "Горішків" зі згущеним молоком

Це сталось якихось п'ять чи трохи більше років. "Горішки" повернулися, щільно засіли в модних кав'ярнях і навіть потіснили граноли, тірамісу, пана коти.

Навіть спеціяльне електричне обладнання для "Горішків" можна легко купити, адже випікати в ретроформі – справа, яка потребує певної вправності.

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Форма для випікання печива "Горішки"
Форма для випікання печива "Горішки" / Фото: instagram.com/leshagolitsyn/

Це та сама форма, яка надійшла у продаж у 1970-их роках. Рецепт "Горішків" додавався, тому кожна радянська господиня знала його практично напам'ять.

Щоправда, обладнання вимагало спритності. Після того, як тісто поміщалося в комірки, форма підносилася до вогню спочатку одним боком, за пений час – іншим.

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Важливо було розрахувати правильну кількість тіста, щоб воно не вилізло з форми. Згущене молоко теж варили самостійно. У кого була можливість, додавали до нього вершкове масло та подрібнені горіхи.

Як правильно варити згущене молоко для "Горішків"

  1. Для початку зняти етикету та покласти бляшанку на бік у каструлю.
  2. Залити холодною водою, вода має покривати банку.
  3. Довести до кипіння та готувати близько 3 годин, щоразу доливаючи гарячу воду.
  4. Щойно вона звариться, має повністю охолонути. Якщо відкрити одразу, згущене молоко може вибухнути.

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"Горішки" зі згущеним молоком – рецепт

"Горішки" зі згущеним молоком
"Горішки" зі згущеним молоком / Фото: instagram.com/mordashki.milashki/

Інгредієнти для тіста:

  • 3 яйця;
  • 200 г цукру;
  • 50 г майонезу;
  • 400 г борошна;
  • 1 ч. л. розпушувача;
  • дрібка солі;
  • соняшникова олія або вершкове масло для змащування форми.

Для начинки:

  • бляшанка вареного згущеного молока.

Як приготувати:⠀

  1. У глибокій мисці збити яйця із цукром. Додати розм'якшене вершкове масло, майонез, сіль і трохи перемішати. Частинами додати просіяне борошно, соду, гашену оцтом. Тісто має вийти м'яке та еластичне.
  2. Форму змастити невеликою кількістю олії та нагріти на вогні з двох боків.
  3. Зняти з вогню на підставку, викласти кульки тіста, форму закрити, міцно притиснувши руками. Поставити на вогонь, продовжуючи стискати перші кілька секунд, випікати до підрум'янювання на середньому вогні.
  4. Форму перевернути та випікати з іншого боку також до золотавого кольору.
  5. Форму зняти з вогню, витягнути половини горішків, дати їм охолонути. Так продовжувати випікати, змащуючи форму.
  6. Кожну половинку заповнити згущеним молоком. Дві половинки з'єднати та обрізати нерівні краї.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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