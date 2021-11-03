Їжа
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Реал - Шахтар: онлайн Реал - Шахтар: онлайн 🎡 Оновлення Кабміну 😷 Київ у "червоній" зоні 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік

Салати з виноградом

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Тістечко "Картопля" – яким був його рецепт 70 років тому і як приготувати сьогодні

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
3 листопада, 10:46
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Спочатку алкоголь. Він був обов'язковий у рецепті – коньяк, лікер або навіть горілка. Вершкове масло і згущене молоко мали бути вищої якості
Тістечко "Картопля"
Тістечко "Картопля" / Фото: instagram.com/sweetpablic/

Це безумовно найпопулярніші ласощі, які багатьом знайомі з радянського дитинства, які сьогодні із задоволенням їдять ті, хто народився набагато пізніше. На відміну від тістечка "Шкільне", "Картоплю" не тільки продавали поштучно в магазинах, а й подавали в ресторанах.

По суті, це тістечко було рятувальником кондитерського виробництва тих років та роздрібної торгівлі. Все, що не було продано або зіпсувалося, успішно перероблялося в ароматну та соковиту "Картоплю".

Реклама

Рецепті від sweetpablic максимально наближений до класичного, який був опублікований у книзі "Бібліотека кухаря" у середині минулого століття.

Що було в справжній "Картоплі" за рецептом 1950-х років

З дивовижного – картопляний крохмаль та борошно. Це були складові для тіста. Тобто колись тістечко не готувалося із залишків будь-якої випічки, бісквіт пропонували спекти самим.

Щоправда, з приміткою – якщо в оселі залишалися ванільні сухарі або скибки булок, їх також можна було використати.

Реклама

Для крему були потрібні вершкове масло, молоко, яйця, ванільна пудра есенція, трохи коньяку. Посипалося це все какао та цукровою пудрою.

Читайте також:

Тістечко "Картопля" – рецепт

Інгредієнти для бісквіту:

Реклама
  • Яйця – 4 шт.
  • Цукор – 120 г
  • Борошно – 100 г
  • Крохмаль – 20 г

Для крему:

  • Цукор – 110 г
  • Олія вершкове – 125 г
  • Яйце – 1/2 шт.
  • Молоко – 75 г
  • Коньяк, ванільний цукор – по 1 ч. л.

Для обсипання:

  • Цукрова пудра – 30 г
  • Какао-порошок – 10 г

Як приготувати:

  1. У глибокій мисці збити яйця з цукром у легку пишну повітряну масу. Збивати до такого стану, щоб яєчною масою можна було малювати. Всипати просіяне борошно з крохмалем. Акуратно силіконовою лопаткою вмішати борошно.
  2. Готове тісто вилити на деко, застелене папером для випічки, розрівняти. Випікати 10-12 хвилин за 180 градусів. Дати бісквіту підсохнути 10 годин.
  3. З бісквіту зробити крихту (руками чи блендером).
  4. Для крему в сотейник налити молоко, всипати цукор, поставити на вогонь, довести до кипіння, варити сироп на середньому вогні 1-2 хвилини, постійно помішуючи. Зняти з вогню.
  5. У мисці збити яйце, влити тонким струмком гарячий молочний сироп, безперервно помішуючи.
  6. Перелити в каструлю, варити до загустіння, помішуючи, 1-2 хвилини. Остудити.
  7. Збити вершкове масло кімнатної температури, додаючи невеликими порціями заварну основу.
  8. У готовий крем додати коньяк, ванільний цукор.
  9. Бісквітну крихту з'єднати з кремом, залишити трохи для прикраси.
  10. Виходить липка маса, яку потрібно поділити на 10 рівних частин. Сформувати тістечка.
  11. Обваляти в суміші какао та цукрової пудри.
  12. Паличкою зробити отвори, прикрасити кремом.
  13. Готовим тістечкам дати просочитися близько 2 годин у холодильнику.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Тест редакції
Зіркова піца
Ми продегустували 3 види DZIDZIO PIZZA
Чесний відгук
Любиш італійську кухню?
Готувати піццу
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Готуємо вечерю сьогодні
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти