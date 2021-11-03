Тістечко "Картопля" – яким був його рецепт 70 років тому і як приготувати сьогодні

Це безумовно найпопулярніші ласощі, які багатьом знайомі з радянського дитинства, які сьогодні із задоволенням їдять ті, хто народився набагато пізніше. На відміну від тістечка "Шкільне", "Картоплю" не тільки продавали поштучно в магазинах, а й подавали в ресторанах.
По суті, це тістечко було рятувальником кондитерського виробництва тих років та роздрібної торгівлі. Все, що не було продано або зіпсувалося, успішно перероблялося в ароматну та соковиту "Картоплю".
Рецепті від sweetpablic максимально наближений до класичного, який був опублікований у книзі "Бібліотека кухаря" у середині минулого століття.
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Що було в справжній "Картоплі" за рецептом 1950-х років
З дивовижного – картопляний крохмаль та борошно. Це були складові для тіста. Тобто колись тістечко не готувалося із залишків будь-якої випічки, бісквіт пропонували спекти самим.
Щоправда, з приміткою – якщо в оселі залишалися ванільні сухарі або скибки булок, їх також можна було використати.
Для крему були потрібні вершкове масло, молоко, яйця, ванільна пудра есенція, трохи коньяку. Посипалося це все какао та цукровою пудрою.
3 тістечка з 3 різних країн – і це неймовірні десерти
Тістечко "Картопля" – рецепт
Інгредієнти для бісквіту:
- Яйця – 4 шт.
- Цукор – 120 г
- Борошно – 100 г
- Крохмаль – 20 г
Для крему:
- Цукор – 110 г
- Олія вершкове – 125 г
- Яйце – 1/2 шт.
- Молоко – 75 г
- Коньяк, ванільний цукор – по 1 ч. л.
Для обсипання:
- Цукрова пудра – 30 г
- Какао-порошок – 10 г
Як приготувати:
- У глибокій мисці збити яйця з цукром у легку пишну повітряну масу. Збивати до такого стану, щоб яєчною масою можна було малювати. Всипати просіяне борошно з крохмалем. Акуратно силіконовою лопаткою вмішати борошно.
- Готове тісто вилити на деко, застелене папером для випічки, розрівняти. Випікати 10-12 хвилин за 180 градусів. Дати бісквіту підсохнути 10 годин.
- З бісквіту зробити крихту (руками чи блендером).
- Для крему в сотейник налити молоко, всипати цукор, поставити на вогонь, довести до кипіння, варити сироп на середньому вогні 1-2 хвилини, постійно помішуючи. Зняти з вогню.
- У мисці збити яйце, влити тонким струмком гарячий молочний сироп, безперервно помішуючи.
- Перелити в каструлю, варити до загустіння, помішуючи, 1-2 хвилини. Остудити.
- Збити вершкове масло кімнатної температури, додаючи невеликими порціями заварну основу.
- У готовий крем додати коньяк, ванільний цукор.
- Бісквітну крихту з'єднати з кремом, залишити трохи для прикраси.
- Виходить липка маса, яку потрібно поділити на 10 рівних частин. Сформувати тістечка.
- Обваляти в суміші какао та цукрової пудри.
- Паличкою зробити отвори, прикрасити кремом.
- Готовим тістечкам дати просочитися близько 2 годин у холодильнику.