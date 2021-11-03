Пирожное "Картошка" – каким был его рецепт 70 лет назад и как приготовить сегодня

Это наверняка самое популярное лакомство, которое многим знакомо из советского детства, которое сегодня с удовольствием едят те, кто родился гораздо позже. В отличие от пирожного "Школьное", "Картошку" не только продавали поштучно в магазинах, но и подавали в ресторанах.
По сути, это пирожное было спасательным кругом для кондитерского производства тех лет и розничной торговли. Все, что не было продано или с браком, успешно перерабатывалось в ароматную и сочную "Картошку".
Рецепте от sweetpablic максимально приближенный к классическому, который был опубликован в книге "Библиотека повара" в середине прошлого века.
Далее по теме
Что было в настоящей "Картошке" по рецепту 1950-ых годов
Из удивительного – картофельный крахмал и мука. Это были составляющие для теста. То есть когда-то пирожное не готовилось из остатков любой выпечки, бисквит предлагали испечь самим.
Правда, с приметкой – если в доме оставались ванильные сухари или куски булок, их тоже можно было использовать.
В крем шли сливочное масло, молоко, яйца, ванильная пудра эссенция, немного коньяка. Посыпалось это все какао и сахарной пудрой.
3 пирожных из 3 разных стран – и это невероятные десерты
Пирожное "Картошка" – рецепт
Ингредиентыдля бисквита:
- Яйца – 4 шт.
- Сахар – 120 г
- Мука – 100 г
- Крахмал – 20 г
Для крема:
- Сахар – 110 г
- Масло сливочное – 125 г
- Яйцо – 1/2 шт.
- Молоко – 75 г
- Коньяк, ванильный сахар – по 1 ч. л.
Для обсыпки:
- Сахарная пудра – 30 г
- Какао-порошок – 10 г
Как приготовить:
- В глубокой миске взбить яйца с сахаром в легкую воздушную пышную массу. Взбивать до такого состояния, чтобы яичной массой можно было рисовать. Всыпать просеянную муку с крахмалом. Аккуратно силиконовой лопаткой вмешать муку.
- Готовое тесто вылить на противень, застеленный бумагой для выпечки, разровнять. Выпекать 10-12 минут при 180 градусах. Дать бисквиту подсохнуть 10 часов.
- Из бисквита сделать крошку (руками или блендером).
- Для крема в сотейник налить молоко, всыпать сахар, поставить на огонь, довести до кипения, варить молочный сироп на среднем огне 1-2 минуты, постоянно помешивая. Снять с огня.
- В миске взбить яйцо, влить тонкой струйкой горячий молочный сироп, непрерывно помешивая.
- Перелить в кастрюлю, варить до загустения, помешивая, 1-2 минуты. Остудить.
- Взбить сливочное масло комнатной температуры, добавляя небольшими порциями заварную основу.
- В готовый крем добавить коньяк, ванильный сахар.
- Бисквитную крошку соединить с кремом, оставить немного для украшения.
- Получается липкая масса, которую нужно разделить на 10 равных частей. Сформировать пирожные.
- Обвалять в смеси какао и сахарной пудры.
- Палочкой проделать отверстия, украсить кремом.
- Готовым пирожным дать пропитаться около 2 часов в холодильнике.