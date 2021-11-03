Еда
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Реал - Шахтер: онлайн Реал - Шахтер: онлайн 🎡 Обновление Кабмина 😷 Киев в красной зоне 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год

Салаты с виноградом

Сезонная запеканка

Напитки осени

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Пирожное "Картошка" – каким был его рецепт 70 лет назад и как приготовить сегодня

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
3 ноября, 10:46
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Для начала алкоголь. Он был обязателен в рецепте – коньяк, ликер или даже водка. Сливочное масло и сгущенка должны быть высшего качества
Пирожное "Картошка"
Пирожное "Картошка" / Фото: instagram.com/sweetpablic/

Это наверняка самое популярное лакомство, которое многим знакомо из советского детства, которое сегодня с удовольствием едят те, кто родился гораздо позже. В отличие от пирожного "Школьное", "Картошку" не только продавали поштучно в магазинах, но и подавали в ресторанах.

По сути, это пирожное было спасательным кругом для кондитерского производства тех лет и розничной торговли. Все, что не было продано или с браком, успешно перерабатывалось в ароматную и сочную "Картошку".

Реклама

Рецепте от sweetpablic максимально приближенный к классическому, который был опубликован в книге "Библиотека повара" в середине прошлого века.

Что было в настоящей "Картошке" по рецепту 1950-ых годов

Из удивительного – картофельный крахмал и мука. Это были составляющие для теста. То есть когда-то пирожное не готовилось из остатков любой выпечки, бисквит предлагали испечь самим.

Правда, с приметкой – если в доме оставались ванильные сухари или куски булок, их тоже можно было использовать.

Реклама

В крем шли сливочное масло, молоко, яйца, ванильная пудра эссенция, немного коньяка. Посыпалось это все какао и сахарной пудрой.

Читайте также:

Пирожное "Картошка" – рецепт

Ингредиентыдля бисквита:

Реклама
  • Яйца – 4 шт.
  • Сахар – 120 г
  • Мука – 100 г
  • Крахмал – 20 г

Для крема:

  • Сахар – 110 г
  • Масло сливочное – 125 г
  • Яйцо – 1/2 шт.
  • Молоко – 75 г
  • Коньяк, ванильный сахар – по 1 ч. л.

Для обсыпки:

  • Сахарная пудра – 30 г
  • Какао-порошок – 10 г

Как приготовить:

  1. В глубокой миске взбить яйца с сахаром в легкую воздушную пышную массу. Взбивать до такого состояния, чтобы яичной массой можно было рисовать. Всыпать просеянную муку с крахмалом. Аккуратно силиконовой лопаткой вмешать муку.
  2. Готовое тесто вылить на противень, застеленный бумагой для выпечки, разровнять. Выпекать 10-12 минут при 180 градусах. Дать бисквиту подсохнуть 10 часов.
  3. Из бисквита сделать крошку (руками или блендером).
  4. Для крема в сотейник налить молоко, всыпать сахар, поставить на огонь, довести до кипения, варить молочный сироп на среднем огне 1-2 минуты, постоянно помешивая. Снять с огня.
  5. В миске взбить яйцо, влить тонкой струйкой горячий молочный сироп, непрерывно помешивая.
  6. Перелить в кастрюлю, варить до загустения, помешивая, 1-2 минуты. Остудить.
  7. Взбить сливочное масло комнатной температуры, добавляя небольшими порциями заварную основу.
  8. В готовый крем добавить коньяк, ванильный сахар.
  9. Бисквитную крошку соединить с кремом, оставить немного для украшения.
  10. Получается липкая масса, которую нужно разделить на 10 равных частей. Сформировать пирожные.
  11. Обвалять в смеси какао и сахарной пудры.
  12. Палочкой проделать отверстия, украсить кремом.
  13. Готовым пирожным дать пропитаться около 2 часов в холодильнике.

Читайте также:

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Тест редакции
Звездная пицца
Мы продегустировали 3 вида DZIDZIO PIZZA
Честный отзыв
Любишь итальянскую кухню?
Готовить пиццу
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Готовим ужин сегодня
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять