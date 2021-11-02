Простий рецепт "Шкільного" тістечка – улюбленої випічки дитинства

Колись воно коштувало 22 копійки та було бестселером шкільних їдалень радянського періоду. Його так і називали – "Шкільне". Або "смужки" з повидлом.
Саме яблучне повидло скріплювало дві пісочні скибочки тістечка. Найсмачніша – цукрова помадка зі смаком лимона, прикрашена нитками із шоколаду.
Фудблогерка sweet_foto_rnd дуже рекомендує потримати тісто в холодильнику перед випіканням щонайменше 30 хвилин, так ви отримаєте його максимально розсипчастим.
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Попри простоту інгредієнтів, "Шкільне" виходить дуже смачним і може позмагатися з відомими у багатьох країнах тістечками.
Тістечко "Шкільне"
Інгредієнти для тістечка:
- Борошно – 350-380 г
- Вершкове масло – 200 г
- Яйце – 1 шт.
- Цукрова пудра – 130 г
- Розпушувач – 1 ч. л.
- Дрібка солі
- Джем – 170 г
Для помадки:
- Цукор – 250 г
- Вода – 75 г
- Сік лимона – 1 ч. л.
Як приготувати:
- Для помадки у сотейнику з'єднати цукор та воду. Довести до кипіння, додати лимонний сік і варити кілька хвилин. Швидко охолодити, помістивши сотейник у каструлю з холодною водою.
- Коли помадка охолоне до 50 градусів, збити міксером до загустіння. Накрити плівкою в контакт та прибрати в холодильник.
- Для тіста змішати розм'якшене вершкове масло, цукрову пудру, сіль, яйце кімнатної температури. Збити міксером до однорідності.
- Борошно просіяти з розпушувачем. Поступово ввести борошно та замісити тісто. Воно має вийти м'яким, але не липнути до рук. Прибрати в холодильник на 30-60 хвилин, розділивши його на 2 рівні частини.
- Розкочати кожну частину в прямокутник і випікати за температури 200 градусів 15 хвилин.
- Один гарячий корж змастити джемом, накрити другим коржем і дати охолонути.
- Довести помадку до рідкого стану в мікрохвильовій печі, додати трохи води до отримання потрібної консистенції і розподілити по коржу.
- Коли помадка застигне, порізати на прямокутники.
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