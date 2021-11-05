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"Шоколадна ковбаса – як приготувати найоригінальніший десерт дитинства

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
5 листопада, 10:16
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Подібні десерти є не лише у нас, про них знають у Німеччині, Греції, Італії. Для максимально смачної "Ковбаси" потрібне якісне печиво, не галетне, масло високої жирності та шоколад
Домашня шоколадна ковбаса
Домашня шоколадна ковбаса / Фото: Depositphotos

Казати про те, що цей десерт – винахід зрілого соціалізму – неправильно. Подібні десерти є в Італії, Німеччині, Греції.

Пік популярності "Ковбаси" у нас припав на середину 80-х, коли кожна поважна господиня просто повинна була мати особистий, записаний у зошит, рецепт.

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У кожної він був свій: зі згущеним молоком і без, з какао або шоколадом. Ті, хто мав можливість, додавали лікер або коньяк.

Для його відтворення не потрібне спеціяльне обладнання, як для "Горішків" зі згущеним молоком, усе робиться за допомогою рук.

Фудблогерка sladko_ot_soroki дуже творчо підійшла до "Ковбаси" і пропонує додати до неї трохи кави та мармеладу.

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Отже, як приготувати цей десерт та деякі тонкощі – нижче.

Витоки наша "Ковбаса" бере у німецького "Холодного собаки"

"Холодна собака" – прототип "Шоколадної ковбаси"
"Холодна собака" – прототип "Шоколадної ковбаси" / Фото: instagram.com/prudnikova7457

Ось вона, та сама "Собака". Іншими словами – шоколадний кекс без випічки. Печиво з розтопленим шоколадом укладалося шарами, заливалося сиропом та покривалося товстим шаром шоколаду.

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Тримати десерт рекомендувалося за дуже низьких температур. Готували його в Німеччині щонайменше на 60 років раніше, ніж у нас.

Як приготувати справді смачну "Шоколадну ковбасу"

  1. Усі інгредієнти без винятку мають бути високої якості.
  2. Галетне або солонувате печиво не годиться. Потрібно пісочне на кшталт "Топленого молока". До речі, печиво сильно подрібнювати не потрібно, крихти мають нагадувати сало, як у справжній ковбасі.
  3. Якщо маса трохи сухувата, можна додати трохи звареної кави, згущеного молока, бренді.
  4. Краще використовувати цукрову пудру. Цукор може не розчинитися та неприємно рипітиме на зубах.
  5. Не загортайте "Ковбасу" у фольгу, вона ризикує розвалитися, коли її відкриватимете. Ідеально – харчова плівка.

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"Шоколадна ковбаса" – рецепт

"Шоколадна ковбаса" – рецепт
"Шоколадна ковбаса" – рецепт / Фото: instagram.com/sladko_ot_soroki/

Інгредієнти:

  • Пісочне або цукрове печиво – 400 г
  • Шоколад (будь-який) – 180 г (якщо берете темний шоколад, можна додати цукор)
  • Вершкове масло 82,5% – 150 г
  • Какао – 3 ст. л.
  • Кава (міцна) – 100 мл
  • Горіхи будь-які – 100 г
  • Мармелад – за смаком

Як приготувати:

  1. Подрібнити печиво над дрібну крихту. Горіхи підсушити на сковороді, подрібнити.
  2. Шоколад розламати, покласти в сотейник зз маслом, цукром (за бажанням), розтопити на водяній бані.
  3. До шоколаду додати каву та какао, перемішати. Додати печиво та горіхи, знову перемішати.
  4. Масу розділити на рівні частини та викласти на харчову плівку, сформувати "ковбаски". Відправити у холод на кілька годин.
  5. Прикрасити цукровою пудрою.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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