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Печенье на Хэллоуин – как приготовить воздушные "Привидения" с миндальным вкусом

Ирина Маслова
22 октября, 14:07
Усиливает вкус нежного десерта ванильный и миндальный экстракт. Нужен будет мощный миксер, чтобы хорошо взбить безе. Для декора подойдет молочный или темный шоколад

Легкое, воздушное, милое – это безе "Привидения" со вкусом миндаля нужно обязательно приготовить к Хэллоуину. Вам понадобятся только три основных ингредиента. Из особенных – ванильный и миндальный экстракт.

Автор рецепта, вероятно, испытав вкус этой сладости на себе, уверяет – воздушное печенье-безе разлетится со стола за считаные минуты. Так что если ищете интересное решение для выпечки на Хэллоуин – это очень достойный вариант.

Печенье-безе "Привидения" / Фото: www.lecremedelacrumb.com

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Печенье-безе "Привидения"

Ингредиенты:

  • 4 крупных яичных белка;
  • по 1 ч. л. разрыхлителя, миндального экстракта;
  • полстакана сахара;
  • ⅔ стакана сахарной пудры;
  • 3 ч. л. ванильного экстракта;
  • 2 ч. л. шоколадной стружки.

Как приготовить:

  1. Разогрейте духовку до 225 градусов. Выстелите 2 больших противня пергаментной бумагой.
  2. Смешайте яичные белки и разрыхлитель в большой миске, взбейте миксером на средней скорости до образования мягких пиков.
  3. Увеличьте скорость до высокой и постепенно добавляйте сахарный песок, а затем сахарную пудру, по 1 столовой ложке за раз, взбивая до образования жестких пиков. Добавьте экстракт ванили и миндаля и перемешайте до однородности.
  4. Перелейте тесто в кондитерский мешок с большим круглым наконечником. (Мешок можно сделать из плотного пакета). Отсадите безе, вращая кончиком кондитерского мешка, чтобы получилось "привидение".
  5. Выпекайте в течение полутора часов. Выключите духовку, охладите безе в закрытой духовке.
  6. Растопите шоколад на водяной бане, нарисуйте "глаза" и "рот". Дайте остыть 5 минут.

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