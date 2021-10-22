Печенье на Хэллоуин – как приготовить воздушные "Привидения" с миндальным вкусом

Легкое, воздушное, милое – это безе "Привидения" со вкусом миндаля нужно обязательно приготовить к Хэллоуину. Вам понадобятся только три основных ингредиента. Из особенных – ванильный и миндальный экстракт.

Автор рецепта, вероятно, испытав вкус этой сладости на себе, уверяет – воздушное печенье-безе разлетится со стола за считаные минуты. Так что если ищете интересное решение для выпечки на Хэллоуин – это очень достойный вариант.

Печенье-безе "Привидения" / Фото: www.lecremedelacrumb.com

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Печенье-безе "Привидения"

Ингредиенты:

4 крупных яичных белка;

по 1 ч. л. разрыхлителя, миндального экстракта;

полстакана сахара;

⅔ стакана сахарной пудры;

3 ч. л. ванильного экстракта;

2 ч. л. шоколадной стружки.

Как приготовить: