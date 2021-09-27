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Печенье от Джейми Оливера – понадобится белый шоколад, клюква и полчаса времени

Ирина Маслова
27 сентября, 16:11
Нужны будут еще овсяные хлопья. Идеально, если после замеса тесто некоторое время побудет в холодильнике. Так печенье станет рассыпчатей и сочней. Если клюквы не нашлось, то может подойти вишня

К чаю, кофе или какао – это печенье достойно дополнит любой напиток. В составе есть ванильная паста, которую можно заменить ванильным сахаром. Если белый шоколад и сахарная пудра – слишком сладко для вас, количество последнего можно сократить. И чтобы печенье получилось идеальным, ознакомьтесь с этими лайфхаками.

Печенье с белым шоколадом и клюквой

Ингредиенты:

Печенье с белым шоколадом и клюквой / Фото: www.jamieoliver.com

  • 100 г несоленого сливочного масла;
  • 85 г сахарной пудры;
  • ½ ч. л. ванильной пасты или ванилина;
  • 100 г муки;
  • 30 г кукурузного крахмала;
  • 4 ст. л. овсяных хлопьев;
  • 50 г белого шоколада, крупно нарезанного;
  • 50 г клюквы.

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Как приготовить:

  1. Взбить масло и сахарную пудру. Добавить ванилин.
  2. Смешать муку, кукурузный крахмал и хлопья, добавить к маслу.
  3. Добавить шоколад и ягоды, скатать из теста рулет. Обернуть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 1 час.
  4. Разогреть духовку до 180 градусов.
  5. Нарезать тесто на кружочки по 1 см, выложить на противень, выстланный пергаментной бумагой, и выпекать 12-15 минут до золотистого цвета. Печенье должно оставаться мягким.
  6. Остудить и подавать.

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