Печенье от Джейми Оливера – понадобится белый шоколад, клюква и полчаса времени

К чаю, кофе или какао – это печенье достойно дополнит любой напиток. В составе есть ванильная паста, которую можно заменить ванильным сахаром. Если белый шоколад и сахарная пудра – слишком сладко для вас, количество последнего можно сократить. И чтобы печенье получилось идеальным, ознакомьтесь с этими лайфхаками.
Печенье с белым шоколадом и клюквой
Ингредиенты:
Печенье с белым шоколадом и клюквой / Фото: www.jamieoliver.com
- 100 г несоленого сливочного масла;
- 85 г сахарной пудры;
- ½ ч. л. ванильной пасты или ванилина;
- 100 г муки;
- 30 г кукурузного крахмала;
- 4 ст. л. овсяных хлопьев;
- 50 г белого шоколада, крупно нарезанного;
- 50 г клюквы.
Как приготовить:
- Взбить масло и сахарную пудру. Добавить ванилин.
- Смешать муку, кукурузный крахмал и хлопья, добавить к маслу.
- Добавить шоколад и ягоды, скатать из теста рулет. Обернуть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 1 час.
- Разогреть духовку до 180 градусов.
- Нарезать тесто на кружочки по 1 см, выложить на противень, выстланный пергаментной бумагой, и выпекать 12-15 минут до золотистого цвета. Печенье должно оставаться мягким.
- Остудить и подавать.
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