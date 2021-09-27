Печенье от Джейми Оливера – понадобится белый шоколад, клюква и полчаса времени

К чаю, кофе или какао – это печенье достойно дополнит любой напиток. В составе есть ванильная паста, которую можно заменить ванильным сахаром. Если белый шоколад и сахарная пудра – слишком сладко для вас, количество последнего можно сократить. И чтобы печенье получилось идеальным, ознакомьтесь с этими лайфхаками.

Печенье с белым шоколадом и клюквой

Ингредиенты:

Печенье с белым шоколадом и клюквой / Фото: www.jamieoliver.com

100 г несоленого сливочного масла;

85 г сахарной пудры;

½ ч. л. ванильной пасты или ванилина;

100 г муки;

30 г кукурузного крахмала;

4 ст. л. овсяных хлопьев;

50 г белого шоколада, крупно нарезанного;

50 г клюквы.

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Как приготовить:

Взбить масло и сахарную пудру. Добавить ванилин. Смешать муку, кукурузный крахмал и хлопья, добавить к маслу. Добавить шоколад и ягоды, скатать из теста рулет. Обернуть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 1 час. Разогреть духовку до 180 градусов. Нарезать тесто на кружочки по 1 см, выложить на противень, выстланный пергаментной бумагой, и выпекать 12-15 минут до золотистого цвета. Печенье должно оставаться мягким. Остудить и подавать.