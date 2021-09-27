Печиво від Джеймі Олівера – знадобиться білий шоколад, журавлина і пів години часу

До чаю, кави або какао – це печиво гідно доповнить будь-який напій. У складі є ванільна паста, яку можна замінити ванільним цукром. Якщо білий шоколад і цукрова пудра – занадто солодко для вас, кількість останнього можна скоротити. І щоби печиво вийшло ідеальним, ознайомтеся з цими лайфхаками.

Печиво з білим шоколадом і журавлиною

Інгредієнти:

Печиво з білим шоколадом і журавлиною / Фото: www.jamieoliver.com

100 г несолоного вершкового масла;

85 г цукрової пудри;

½ ч. л. ванільної пасти або ваніліну;

100 г борошна;

30 г кукурудзяного крохмалю;

4 ст. л. вівсяних пластівців;

50 г білого шоколаду, крупно нарізаного;

50 г журавлини.

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Як приготувати:

Збити масло і цукрову пудру. Додати ванілін. Змішати борошно, кукурудзяний крохмаль і пластівці, додати до масла. Додати шоколад і ягоди, скачати з тіста рулет. Обернути харчовою плівкою і поставити в холодильник на 1 годину. Розігріти духовку до 180 градусів. Нарізати тісто на кружальця по 1 см, викласти на деко, вистелене пергаментним папером, і випікати 12-15 хвилин до золотистого кольору. Печиво має залишатися м'яким. Остудити і подавати.