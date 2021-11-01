Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Еда

Печенье с шоколадом и вкусом карамели – рецепт, к которому хочется возвращаться снова и снова

Ирина Маслова
1 ноября, 10:47
Шоколад может быть любым, кроме белого. Также нужны будут грецкие орехи. Выпекайте на пергаментной бумаге или в формах для кексов. Перед выпеканием тесто нужно охладить

Это необычное печенье может похвастаться очень насыщенным карамельным вкусом, хотя карамель для него готовить не нужно. Чтобы печенье максимально хрустело, лучше, если его выпекать в формах для кексов.

Вonappetit.com обещают, что вам обязательно захочется запастись тестом для этого печенья, хранить его в холодильнике, чтобы каждый раз возвращаться к его выпеканию.

Хрустящее печенье с шоколадной крошкой / Фото: www.bonappetit.com

Реклама

15 важных лайфхаков для идеального домашнего печенья найдете здесь.

Печенье с кусочками шоколада

Ингредиенты:

  • 100 г сахара;
  • 55 г сахарной пудры;
  • по 1 ч. л. соли, экстракта ванили;
  • 200 г сливочного масла, комнатной температуры и дополнительно для смазывания формы;
  • 280 г муки;
  • 100 г шоколада измельченного;
  • 50 г нарезанных грецких орехов.

Как приготовить:

Реклама
  1. На средней скорости миксера взбейте сахарный песок, сахарную пудру, соль и сливочное масло в течение двух минут.
  2. Добавьте ваниль, муку – в несколько заходов – и взбивайте на низкой скорости около одной минуты. Тесто должно быть комковатым.
  3. Добавьте шоколад и грецкие орехи, перемешайте.
  4. Сформируйте тесто в "колбаски", оберните пленкой и уберите в холодильник на два часа.
  5. Разогрейте духовку до 180 градусов, смажьте сливочным маслом формы для кексов и выложите нарезанное на порции тесто шириной по 1,5 см.
  6. Выпекайте 20-22 минуты. Дайте остыть в духовке.