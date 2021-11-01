Печенье с шоколадом и вкусом карамели – рецепт, к которому хочется возвращаться снова и снова

Это необычное печенье может похвастаться очень насыщенным карамельным вкусом, хотя карамель для него готовить не нужно. Чтобы печенье максимально хрустело, лучше, если его выпекать в формах для кексов.

Вonappetit.com обещают, что вам обязательно захочется запастись тестом для этого печенья, хранить его в холодильнике, чтобы каждый раз возвращаться к его выпеканию.

Хрустящее печенье с шоколадной крошкой / Фото: www.bonappetit.com

Реклама

15 важных лайфхаков для идеального домашнего печенья найдете здесь.

Печенье с кусочками шоколада

Ингредиенты:

100 г сахара;

55 г сахарной пудры;

по 1 ч. л. соли, экстракта ванили;

200 г сливочного масла, комнатной температуры и дополнительно для смазывания формы;

280 г муки;

100 г шоколада измельченного;

50 г нарезанных грецких орехов.

Как приготовить:

Реклама