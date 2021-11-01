Печиво з шоколадом та смаком карамелі – рецепт, до якого хочеться повертатися знову і знову

Це незвичайне печиво може похвалитися дуже насиченим карамельним смаком, хоча карамель для нього готувати не потрібно. Щоби печиво максимально хрумтіло, краще, якщо його випікати у формах для кексів.

Вonappetit.com обіцяють, що вам обов'язково захочеться запастися тістом для цього печива, зберігати його в холодильнику, щоб щоразу повертатися до його випікання.

Хрумке печиво з шоколадною крихтою / Фото: www.bonappetit.com

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Печиво зі шматочками шоколаду

Інгредієнти:

100 г цукру;

55 г цукрової пудри;

1 ч. л. солі та екстракту ванілі;

200 г вершкового масла, кімнатної температури та додатково для змащування форми;

280 г борошна;

100 г шоколаду подрібненого;

50 г нарізаних волоських горіхів.

Як приготувати:

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