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Печиво з шоколадом та смаком карамелі – рецепт, до якого хочеться повертатися знову і знову

Ірина Маслова
1 листопада, 10:47
Шоколад може бути будь-яким, крім білого. Також потрібні волоські горіхи. Випікайте на пергаментному папері або у формах для кексів. Перед випіканням тісто треба охолодити

Це незвичайне печиво може похвалитися дуже насиченим карамельним смаком, хоча карамель для нього готувати не потрібно. Щоби печиво максимально хрумтіло, краще, якщо його випікати у формах для кексів.

Вonappetit.com обіцяють, що вам обов'язково захочеться запастися тістом для цього печива, зберігати його в холодильнику, щоб щоразу повертатися до його випікання.

Хрумке печиво з шоколадною крихтою / Фото: www.bonappetit.com

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Печиво зі шматочками шоколаду

Інгредієнти:

  • 100 г цукру;
  • 55 г цукрової пудри;
  • 1 ч. л. солі та екстракту ванілі;
  • 200 г вершкового масла, кімнатної температури та додатково для змащування форми;
  • 280 г борошна;
  • 100 г шоколаду подрібненого;
  • 50 г нарізаних волоських горіхів.

Як приготувати:

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  1. На середній швидкості міксера збийте цукровий пісок, цукрову пудру, сіль та вершкове масло впродовж двох хвилин.
  2. Додайте ваніль, борошно – у кілька заходів – і збивайте на низькій швидкості близько однієї хвилини. Тісто має бути грудкуватим.
  3. Додайте шоколад та волоські горіхи, перемішайте.
  4. Сформуйте тісто в ковбаски, оберніть плівкою і приберіть у холодильник на дві години.
  5. Розігрійте духовку до 180 градусів, змастіть вершковим маслом форми для кексів і викладіть нарізане на порціїї тісто завширшки 1,5 см.
  6. Випікайте 20-22 хвилини. Дайте охолонути у духовці.