Пицца-пятиминутка, чтобы вкусно и без хлопот отпраздновать праздник этого блюда

Чтобы отпраздновать Международный день пиццы, который отмечается 6 декабря, можно пойти двумя путями.

Заказать пиццу с доставкой или приготовить самостоятельно. Причем за 5 минут. Есть много способов сделать это без запекания.

Пицца-пятиминутка / Фото: instagram.com/nataly_oleneva

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Для пиццы-пятиминутки не нужно долго замешивать тесто, оно взбивается из муки, сметаны и яиц. Затем нужно вылить его на сковороду, выложить начинку и готовиться ее съесть.

Автор рецепта nataly_oleneva готовит из этих ингредиентов сразу две пиццы, начинки для них выбирайте по своему вкусу.

Пицца-пятиминутка

Ингредиенты:

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Сметана 20%, мука – по 8 ст. л.

Яйца – 2 шт.

Соль, перец

Разрыхлитель – половина ч. л.

Кетчуп или томатная паста

Твердый сыр

Начинка – по вашему вкусу

Как приготовить: