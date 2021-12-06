Пицца-пятиминутка, чтобы вкусно и без хлопот отпраздновать праздник этого блюда

Чтобы отпраздновать Международный день пиццы, который отмечается 6 декабря, можно пойти двумя путями.
Заказать пиццу с доставкой или приготовить самостоятельно. Причем за 5 минут. Есть много способов сделать это без запекания.
Пицца-пятиминутка / Фото: instagram.com/nataly_oleneva
Для пиццы-пятиминутки не нужно долго замешивать тесто, оно взбивается из муки, сметаны и яиц. Затем нужно вылить его на сковороду, выложить начинку и готовиться ее съесть.
Автор рецепта nataly_oleneva готовит из этих ингредиентов сразу две пиццы, начинки для них выбирайте по своему вкусу.
Пицца-пятиминутка
Ингредиенты:
- Сметана 20%, мука – по 8 ст. л.
- Яйца – 2 шт.
- Соль, перец
- Разрыхлитель – половина ч. л.
- Кетчуп или томатная паста
- Твердый сыр
- Начинка – по вашему вкусу
Как приготовить:
- Смешать сметану, яйца, взбить венчиком. Добавить соль и перец.
- Добавить муку и разрыхлитель, перемешать.
- Вылить тесто на разогретую сковородку, смазать кетчупом и выложить начинку.
- Посыпать тертым сыром, накрыть крышкой и готовить на медленном огне 5-7 минут.