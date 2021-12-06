Піца-п'ятихвилинка, щоб смачно і без клопоту відзначити свято цієї страви

Щоб відсвяткувати Міжнародний день піци, що відзначається 6 грудня, можна йти двома шляхами.
Замовити піцу з доставкою або приготувати самостійно. Причому за 5 хвилин. Існує багато способів зробити це без запікання.
Піца-п'ятихвилинка / Фото: instagram.com/nataly_oleneva
Для піци-п'ятихвилинки не потрібно довго замішувати тісто, воно збивається з борошна, сметани та яєць. Потім потрібно вилити його на сковороду, викласти начинку та готуватися її з'їсти.
Авторка рецепта nataly_oleneva готує з цих інгредієнтів одразу дві піци, начинки для них вибирайте на свій смак.
Піца-п'ятихвилинка
Інгредієнти:
- Сметана 20%, борошно – по 8 ст. л.
- Яйця – 2 шт.
- Сіль, перець
- Розпушувач – половина ч. л.
- Кетчуп або томатна паста
- Твердий сир
- Начинка – на ваш смак
Як приготувати:
- Змішати сметану, яйця, збити вінчиком. Додати сіль та перець.
- Додати борошно та розпушувач, перемішати.
- Вилити тісто на розігріту сковорідку, змастити кетчупом та викласти начинку.
- Посипати тертим сиром, накрити кришкою та готувати на повільному вогні 5-7 хвилин.