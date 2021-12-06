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Піца-п'ятихвилинка, щоб смачно і без клопоту відзначити свято цієї страви

Ірина Маслова
6 грудня, 18:30
Тісто для цієї піци замішується на сметані й борошні та смажиться на сковороді. Піцу-млинець потрібно змастити кетчупом або томатною пастою. Начинка – все, що ви любите

Щоб відсвяткувати Міжнародний день піци, що відзначається 6 грудня, можна йти двома шляхами.

Замовити піцу з доставкою або приготувати самостійно. Причому за 5 хвилин. Існує багато способів зробити це без запікання.

Піца-п'ятихвилинка / Фото: instagram.com/nataly_oleneva

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Для піци-п'ятихвилинки не потрібно довго замішувати тісто, воно збивається з борошна, сметани та яєць. Потім потрібно вилити його на сковороду, викласти начинку та готуватися її з'їсти.

Авторка рецепта nataly_oleneva готує з цих інгредієнтів одразу дві піци, начинки для них вибирайте на свій смак.

Піца-п'ятихвилинка

Інгредієнти:

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  • Сметана 20%, борошно – по 8 ст. л.
  • Яйця – 2 шт.
  • Сіль, перець
  • Розпушувач – половина ч. л.
  • Кетчуп або томатна паста
  • Твердий сир
  • Начинка – на ваш смак

Як приготувати:

  1. Змішати сметану, яйця, збити вінчиком. Додати сіль та перець.
  2. Додати борошно та розпушувач, перемішати.
  3. Вилити тісто на розігріту сковорідку, змастити кетчупом та викласти начинку.
  4. Посипати тертим сиром, накрити кришкою та готувати на повільному вогні 5-7 хвилин.