Піца-п'ятихвилинка, щоб смачно і без клопоту відзначити свято цієї страви

Щоб відсвяткувати Міжнародний день піци, що відзначається 6 грудня, можна йти двома шляхами.

Замовити піцу з доставкою або приготувати самостійно. Причому за 5 хвилин. Існує багато способів зробити це без запікання.

Піца-п'ятихвилинка / Фото: instagram.com/nataly_oleneva

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Для піци-п'ятихвилинки не потрібно довго замішувати тісто, воно збивається з борошна, сметани та яєць. Потім потрібно вилити його на сковороду, викласти начинку та готуватися її з'їсти.

Авторка рецепта nataly_oleneva готує з цих інгредієнтів одразу дві піци, начинки для них вибирайте на свій смак.

Піца-п'ятихвилинка

Інгредієнти:

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Сметана 20%, борошно – по 8 ст. л.

Яйця – 2 шт.

Сіль, перець

Розпушувач – половина ч. л.

Кетчуп або томатна паста

Твердий сир

Начинка – на ваш смак

Як приготувати: