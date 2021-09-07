Пирамида с моцареллой, шашлык с куриной грудкой – и еще три красивых блюда с баклажанами

Продолжаем раскрывать вкусовой потенциал баклажанов. Тем более он огромный. Например, в ближневосточной кухне есть оригинальная закуска – бабагануш, а у нас научились готовить с этим овощем лазанью. Ниже также есть рецепт пирамиды, где помидоры и баклажаны можно приготовить на сковороде, а можно и на гриле. Не забывайте подержать баклажаны в соли, чтобы убрать горечь.

Лазанья из баклажанов

Лазанья из баклажанов / Фото: instagram.com/anvariyata/

Лучшие блюда с баклажанами / Фото: instagram.com/elena_katvizkaya/

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Ингредиенты

800 г баклажанов;

400 г фарша говядины;

1 луковица;

1-2 зубчика чеснока;

200 г протертого помидора;

1 ч. л. соли;

1 ч. л. сухого орегано;

1/2 ч. л. черного перца;

немного растительного масла;

150 г измельченной моцареллы или сулугуни.

Для заливки

250 г рикотты;

1 яйцо;

50 г пармезана тертого;

по 1/2 ч. л. соли, черного перца, итальянских трав.

Способ приготовления

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Разрезать баклажаны пополам и поделить вдоль на бруски шириной 1 см. В сковороде разогреть 3 ст. л. растительного масла и обжарить баклажан до румяности с двух сторон без добавления соли. Разогреть немного растительного масла, слегка потушить фарш, добавить измельченный лук, чеснок, черный перец и соль. Влить перетертый помидор, перемешать и добавить сухой орегано. Перемешать, накрыть сковороду крышкой и отключить плиту. В небольшой миске перемешать ингредиенты для заливки лазаньи. Форму для выпечки смазать маслом. Выкладывать поочередно фарш, баклажаны, заливку и посыпать моцареллой. И так два раза. В конце посыпать моцареллой. Накрыть лазанью фольгой. Выпекать 45-50 минут при температуре 180 градусов.

Шашлычки с баклажанами и куриной грудкой

Шашлычки из куриной грудки и баклажанов / Фото: instagram.com/mariam_foodblog/

Ингредиенты

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3 куриных грудки;

по 2 баклажана и кабачка;

соль, паприка, хмели-сунели, перец, чеснок сухой, аджика.

Способ приготовления

Нарезать курицу большими кубиками, замариновать в специях на 20 минут. Нарезать овощи на полукруги. Сформировать шашлычки на шпажки, выложить на противень, посыпать сверху специями и солью. Отправить на полчаса в духовку, разогретую до 180 градусов на режим гриля.

Пирамида из баклажанов с моцареллой

Пирамида из баклажанов с моцареллой / Фото: depositphotos.com

Ингредиенты

2 баклажана;

2 ст. л. каперсов;

2 стебля зеленого базилика;

50 мл оливкового масла;

3 помидора;

200 г моцареллы;

соль, перец, зелень для украшения – по вкусу.

Способ приготовления

Баклажаны нарезать. Каперсы нарезать мелко, помидоры – кружочками. Для соуса смешать каперсы, нарезанный базилик и оливковое масло. Разогреть сковороду или сковороду-гриль и обжарить в масле помидоры и баклажаны. Сразу же собрать пирамиды, чередуя баклажаны, помидоры и моцареллу. Каждый раз смазывая их немного соусом. Верх пирамиды должна украшать моцарелла и зелень.

Салат с баклажанами и помидорами

Салат с баклажанами и помидорами / Фото: instagram.com/food_olga_art/

Ингредиенты

3 небольших баклажана;

3 средних огурца;

5 томатов;

4-5 зубчиков чеснока;

пучок укропа;

сметана;

соль, перец, хмели-сунели.

Способ приготовления

Баклажаны промыть нарезать кубиками, сложить в миску. В стакане воды размешать 1 ч. л. соли и залить баклажаны, оставить на 15-20 минут. Затем воду слить, баклажаны обсушить. Баклажаны обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Для заправки огурцы натереть на крупной терке, добавить пропущенный через пресс чеснок, порезанный укроп, сметану, перемешать. В миску выложить баклажаны, порезанные томаты, посолить. Заправить салат огуречным соусом, перемешать. При желании можно посыпать салат хмели-сунели.

Рататуй

Рататуй с сыром / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 кабачок;

1 баклажан;

3 спелых помидора;

1 перец болгарский;

100-150 г сулугуни или другого сыра;

масло оливковое;

чеснок;

соль, перец, тимьян.

Способ приготовления

Зубчики чеснока (количество по вашему вкусу) очистить и пропустить через пресс. Залить их оливковым маслом, примерно двумя столовыми ложками. Дать настояться, чтобы масло впитало в себя аромат чеснока. Нарезать овощи кружочками, посолить, поперчить и уложить в форму для запекания. Сверху положить веточку тимьяна. Сбрызнуть ароматным маслом и поставить запекаться в разогретую до 220 градусов духовку примерно на 15 минут. Пока овощи запекаются, натереть на крупной терке сыр. Посыпать рататуй и запекать еще 5-10 минут.

Здесь читайте, как приготовить баклажаны с мясом, чтобы понравилось всем.