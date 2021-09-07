Піраміда з моцарелою, шашлик з курячою грудкою – і ще три красивих страви з баклажанами

Продовжуємо розкривати смаковий потенціял баклажанів. Тим паче він величезний. Наприклад, у близькосхідній кухні є оригінальна закуска – бабагануш, а у нас навчилися готувати з цим овочем лазанью. Нижче також є рецепт піраміди, де помідори і баклажани можна приготувати на сковороді, а можна й на грилі. Не забувайте потримати баклажани в солі, щоб прибрати гіркоту.
Лазанья з баклажанів
Лазанья з баклажанів / Фото: instagram.com/anvariyata/
Кращі страви з баклажанами / Фото: instagram.com/elena_katvizkaya/
Інгредієнти
- 800 г баклажанів;
- 400 г фаршу яловичини;
- 1 цибулина;
- 1-2 зубчики часнику;
- 200 г протертого помідора;
- 1 ч. л. солі;
- 1 ч. л. сухого орегано;
- 1/2 ч. л. чорного перцю;
- трохи олії;
- 150 г подрібненої моцарели або сулугуні.
Для заливки
- 250 г рикоти;
- 1 яйце;
- 50 г пармезану тертого;
- по 1/2 ч. л. солі, чорного перцю, італійських трав.
Спосіб приготування
- Розрізати баклажани навпіл і поділити уздовж на бруски завширшки 1 см. У сковороді розігріти 3 ст. л. олії і обсмажити баклажан до рум'яності з двох боків без додавання солі.
- Розігріти трохи олії, злегка протушкувати фарш, додати подрібнену цибулю, часник, чорний перець і сіль. Влити перетертий помідор, перемішати і додати сухий орегано. Перемішати, накрити сковорідку кришкою і вимкнути плиту.
- У невеликій мисці перемішати інгредієнти для заливки лазаньї.
- Форму для випічки змастити олією. Викладати по черзі фарш, баклажани, заливку і посипати моцарелою. І так двічі. Наприкінці посипати моцарелою. Накрити лазанью фольгою.
- Випікати 45-50 хвилин за температури 180 градусів.
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Шашлички з баклажанами і курячою грудкою
Шашлички з курячої грудки і баклажанів / Фото: instagram.com/mariam_foodblog/
Інгредієнти
- 3 курячих грудки;
- по 2 баклажани і кабачки;
- сіль, паприка, хмелі-сунелі, перець, часник сухий, аджика.
Спосіб приготування
- Нарізати курку великими кубиками, замаринувати в спеціях на 20 хвилин.
- Нарізати овочі на півкола.
- Сформувати шашлички на шпажки, викласти на деко, посипати зверху спеціями і сіллю.
- Відправити на півгодини в духовку, розігріту до 180 градусів на режим гриля.
Піраміда з баклажанів з моцарелою
Піраміда з баклажанів з моцарелою / Фото: depositphotos.com
Інгредієнти
- 2 баклажани;
- 2 ст. л. каперсів;
- 2 стебла зеленої базиліку;
- 50 мл оливкової олії;
- 3 помідори;
- 200 г моцарели;
- сіль, перець, зелень для прикраси – за смаком.
Спосіб приготування
- Баклажани нарізати. Каперси нарізати дрібно, помідори – кружальцями.
- Для соусу змішати каперси, нарізаний базилік та оливкову олію.
- Розігріти сковороду або сковороду-гриль і обсмажити в олії помідори і баклажани.
- Одразу ж зібрати піраміди, чергуючи баклажани, помідори і моцарелу. Щоразу змащуючи їх трохи соусом.
- Верх піраміди має прикрашати моцарела і зелень.
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Салат із баклажанами і помідорами
Салат з баклажанами і помідорами / Фото: instagram.com/food_olga_art/
Інгредієнти
- 3 невеликих баклажани;
- 3 середніх огірки;
- 5 томатів;
- 4-5 зубчиків часнику;
- пучок кропу;
- сметана;
- сіль, перець, хмелі-сунелі.
Спосіб приготування
- Баклажани промити нарізати кубиками, скласти в миску. У склянці води розмішати 1 ч. л. солі і залити баклажани, залишити на 15-20 хвилин. Потім воду злити, баклажани обсушити.
- Баклажани обсмажити на олії до золотистого кольору.
- Для заправки огірки натерти на крупній тертці, додати пропущений через прес часник, порізаний кріп, сметану, перемішати.
- У миску викласти баклажани, порізані томати, посолити. Заправити салат огірковим соусом, перемішати. Посипати салат хмелі-сунелі.
Рататуй
Рататуй з сиром / Фото: Depositphotos
Інгредієнти
- 1 кабачок;
- 1 баклажан;
- 3 стиглих помідори;
- 1 перець болгарський;
- 100-150 г сулугуні або іншого сиру;
- оливкова олія;
- часник;
- сіль, перець, чебрець.
Спосіб приготування
- Зубчики часнику (кількість на ваш смак) очистити і пропустити через прес. Залити їх оливковою олією, приблизно двома столовими ложками. Дати настоятися, щоб олія увібрала в себе аромат часнику.
- Нарізати овочі кружальцями, посолити, поперчити і укласти у форму для запікання. Зверху покласти гілочку чебрецю. Скропити ароматною олією і поставити запікатися в розігріту до 220 градусів духовку приблизно на 15 хвилин.
- Поки овочі запікаються, натерти на крупній тертці сир. Посипати рататуй і запікати ще 5-10 хвилин.
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