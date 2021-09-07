Піраміда з моцарелою, шашлик з курячою грудкою – і ще три красивих страви з баклажанами

Продовжуємо розкривати смаковий потенціял баклажанів. Тим паче він величезний. Наприклад, у близькосхідній кухні є оригінальна закуска – бабагануш, а у нас навчилися готувати з цим овочем лазанью. Нижче також є рецепт піраміди, де помідори і баклажани можна приготувати на сковороді, а можна й на грилі. Не забувайте потримати баклажани в солі, щоб прибрати гіркоту.

Лазанья з баклажанів

Лазанья з баклажанів / Фото: instagram.com/anvariyata/

Кращі страви з баклажанами / Фото: instagram.com/elena_katvizkaya/

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Інгредієнти

800 г баклажанів;

400 г фаршу яловичини;

1 цибулина;

1-2 зубчики часнику;

200 г протертого помідора;

1 ч. л. солі;

1 ч. л. сухого орегано;

1/2 ч. л. чорного перцю;

трохи олії;

150 г подрібненої моцарели або сулугуні.

Для заливки

250 г рикоти;

1 яйце;

50 г пармезану тертого;

по 1/2 ч. л. солі, чорного перцю, італійських трав.

Спосіб приготування

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Розрізати баклажани навпіл і поділити уздовж на бруски завширшки 1 см. У сковороді розігріти 3 ст. л. олії і обсмажити баклажан до рум'яності з двох боків без додавання солі. Розігріти трохи олії, злегка протушкувати фарш, додати подрібнену цибулю, часник, чорний перець і сіль. Влити перетертий помідор, перемішати і додати сухий орегано. Перемішати, накрити сковорідку кришкою і вимкнути плиту. У невеликій мисці перемішати інгредієнти для заливки лазаньї. Форму для випічки змастити олією. Викладати по черзі фарш, баклажани, заливку і посипати моцарелою. І так двічі. Наприкінці посипати моцарелою. Накрити лазанью фольгою. Випікати 45-50 хвилин за температури 180 градусів.

Шашлички з баклажанами і курячою грудкою

Шашлички з курячої грудки і баклажанів / Фото: instagram.com/mariam_foodblog/

Інгредієнти

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3 курячих грудки;

по 2 баклажани і кабачки;

сіль, паприка, хмелі-сунелі, перець, часник сухий, аджика.

Спосіб приготування

Нарізати курку великими кубиками, замаринувати в спеціях на 20 хвилин. Нарізати овочі на півкола. Сформувати шашлички на шпажки, викласти на деко, посипати зверху спеціями і сіллю. Відправити на півгодини в духовку, розігріту до 180 градусів на режим гриля.

Піраміда з баклажанів з моцарелою

Піраміда з баклажанів з моцарелою / Фото: depositphotos.com

Інгредієнти

2 баклажани;

2 ст. л. каперсів;

2 стебла зеленої базиліку;

50 мл оливкової олії;

3 помідори;

200 г моцарели;

сіль, перець, зелень для прикраси – за смаком.

Спосіб приготування

Баклажани нарізати. Каперси нарізати дрібно, помідори – кружальцями. Для соусу змішати каперси, нарізаний базилік та оливкову олію. Розігріти сковороду або сковороду-гриль і обсмажити в олії помідори і баклажани. Одразу ж зібрати піраміди, чергуючи баклажани, помідори і моцарелу. Щоразу змащуючи їх трохи соусом. Верх піраміди має прикрашати моцарела і зелень.

Салат із баклажанами і помідорами

Салат з баклажанами і помідорами / Фото: instagram.com/food_olga_art/

Інгредієнти

3 невеликих баклажани;

3 середніх огірки;

5 томатів;

4-5 зубчиків часнику;

пучок кропу;

сметана;

сіль, перець, хмелі-сунелі.

Спосіб приготування

Баклажани промити нарізати кубиками, скласти в миску. У склянці води розмішати 1 ч. л. солі і залити баклажани, залишити на 15-20 хвилин. Потім воду злити, баклажани обсушити. Баклажани обсмажити на олії до золотистого кольору. Для заправки огірки натерти на крупній тертці, додати пропущений через прес часник, порізаний кріп, сметану, перемішати. У миску викласти баклажани, порізані томати, посолити. Заправити салат огірковим соусом, перемішати. Посипати салат хмелі-сунелі.

Рататуй

Рататуй з сиром / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1 кабачок;

1 баклажан;

3 стиглих помідори;

1 перець болгарський;

100-150 г сулугуні або іншого сиру;

оливкова олія;

часник;

сіль, перець, чебрець.

Спосіб приготування

Зубчики часнику (кількість на ваш смак) очистити і пропустити через прес. Залити їх оливковою олією, приблизно двома столовими ложками. Дати настоятися, щоб олія увібрала в себе аромат часнику. Нарізати овочі кружальцями, посолити, поперчити і укласти у форму для запікання. Зверху покласти гілочку чебрецю. Скропити ароматною олією і поставити запікатися в розігріту до 220 градусів духовку приблизно на 15 хвилин. Поки овочі запікаються, натерти на крупній тертці сир. Посипати рататуй і запікати ще 5-10 хвилин.

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