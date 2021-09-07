Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Піраміда з моцарелою, шашлик з курячою грудкою – і ще три красивих страви з баклажанами

Ірина Маслова
7 вересня, 12:58
Для піраміди з моцарелою баклажани смачніше приготувати на сковороді-гриль. У рецепті лазаньї є яловичий фарш, але можна взяти інший на свій смак, а для рататуя вам знадобиться сулугуні

Продовжуємо розкривати смаковий потенціял баклажанів. Тим паче він величезний. Наприклад, у близькосхідній кухні є оригінальна закуска – бабагануш, а у нас навчилися готувати з цим овочем лазанью. Нижче також є рецепт піраміди, де помідори і баклажани можна приготувати на сковороді, а можна й на грилі. Не забувайте потримати баклажани в солі, щоб прибрати гіркоту.

Лазанья з баклажанів

Лазанья з баклажанів / Фото: instagram.com/anvariyata/

Кращі страви з баклажанами / Фото: instagram.com/elena_katvizkaya/

Реклама

Інгредієнти

  • 800 г баклажанів;
  • 400 г фаршу яловичини;
  • 1 цибулина;
  • 1-2 зубчики часнику;
  • 200 г протертого помідора;
  • 1 ч. л. солі;
  • 1 ч. л. сухого орегано;
  • 1/2 ч. л. чорного перцю;
  • трохи олії;
  • 150 г подрібненої моцарели або сулугуні.

Для заливки

  • 250 г рикоти;
  • 1 яйце;
  • 50 г пармезану тертого;
  • по 1/2 ч. л. солі, чорного перцю, італійських трав.

Спосіб приготування

Реклама
  1. Розрізати баклажани навпіл і поділити уздовж на бруски завширшки 1 см. У сковороді розігріти 3 ст. л. олії і обсмажити баклажан до рум'яності з двох боків без додавання солі.
  2. Розігріти трохи олії, злегка протушкувати фарш, додати подрібнену цибулю, часник, чорний перець і сіль. Влити перетертий помідор, перемішати і додати сухий орегано. Перемішати, накрити сковорідку кришкою і вимкнути плиту.
  3. У невеликій мисці перемішати інгредієнти для заливки лазаньї.
  4. Форму для випічки змастити олією. Викладати по черзі фарш, баклажани, заливку і посипати моцарелою. І так двічі. Наприкінці посипати моцарелою. Накрити лазанью фольгою.
  5. Випікати 45-50 хвилин за температури 180 градусів.

Читайте також:

Шашлички з баклажанами і курячою грудкою

Шашлички з курячої грудки і баклажанів / Фото: instagram.com/mariam_foodblog/

Інгредієнти

Реклама
  • 3 курячих грудки;
  • по 2 баклажани і кабачки;
  • сіль, паприка, хмелі-сунелі, перець, часник сухий, аджика.

Спосіб приготування

  1. Нарізати курку великими кубиками, замаринувати в спеціях на 20 хвилин.
  2. Нарізати овочі на півкола.
  3. Сформувати шашлички на шпажки, викласти на деко, посипати зверху спеціями і сіллю.
  4. Відправити на півгодини в духовку, розігріту до 180 градусів на режим гриля.

Піраміда з баклажанів з моцарелою

Піраміда з баклажанів з моцарелою / Фото: depositphotos.com

Інгредієнти

  • 2 баклажани;
  • 2 ст. л. каперсів;
  • 2 стебла зеленої базиліку;
  • 50 мл оливкової олії;
  • 3 помідори;
  • 200 г моцарели;
  • сіль, перець, зелень для прикраси – за смаком.

Спосіб приготування

  1. Баклажани нарізати. Каперси нарізати дрібно, помідори – кружальцями.
  2. Для соусу змішати каперси, нарізаний базилік та оливкову олію.
  3. Розігріти сковороду або сковороду-гриль і обсмажити в олії помідори і баклажани.
  4. Одразу ж зібрати піраміди, чергуючи баклажани, помідори і моцарелу. Щоразу змащуючи їх трохи соусом.
  5. Верх піраміди має прикрашати моцарела і зелень.

Читайте також:

Салат із баклажанами і помідорами

Салат з баклажанами і помідорами / Фото: instagram.com/food_olga_art/

Інгредієнти

  • 3 невеликих баклажани;
  • 3 середніх огірки;
  • 5 томатів;
  • 4-5 зубчиків часнику;
  • пучок кропу;
  • сметана;
  • сіль, перець, хмелі-сунелі.

Спосіб приготування

  1. Баклажани промити нарізати кубиками, скласти в миску. У склянці води розмішати 1 ч. л. солі і залити баклажани, залишити на 15-20 хвилин. Потім воду злити, баклажани обсушити.
  2. Баклажани обсмажити на олії до золотистого кольору.
  3. Для заправки огірки натерти на крупній тертці, додати пропущений через прес часник, порізаний кріп, сметану, перемішати.
  4. У миску викласти баклажани, порізані томати, посолити. Заправити салат огірковим соусом, перемішати. Посипати салат хмелі-сунелі.

Рататуй

Рататуй з сиром / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 1 кабачок;
  • 1 баклажан;
  • 3 стиглих помідори;
  • 1 перець болгарський;
  • 100-150 г сулугуні або іншого сиру;
  • оливкова олія;
  • часник;
  • сіль, перець, чебрець.

Спосіб приготування

  1. Зубчики часнику (кількість на ваш смак) очистити і пропустити через прес. Залити їх оливковою олією, приблизно двома столовими ложками. Дати настоятися, щоб олія увібрала в себе аромат часнику.
  2. Нарізати овочі кружальцями, посолити, поперчити і укласти у форму для запікання. Зверху покласти гілочку чебрецю. Скропити ароматною олією і поставити запікатися в розігріту до 220 градусів духовку приблизно на 15 хвилин.
  3. Поки овочі запікаються, натерти на крупній тертці сир. Посипати рататуй і запікати ще 5-10 хвилин.

Тут читайте, як приготувати баклажани з м'ясом, щоб сподобалося всім.