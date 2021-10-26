Пирог на Хэллоуин – особенный рецепт выпечки, которую оценят все

Если говорить о самых главных атрибутах Хэллоуина, то это фонарик Джека, который вырезается из тыквы, и традиционный пирог из нее же.
Редакторы кулинарного сайта Сhelsea.co.nz предлагают использовать не только тыквенное пюре, но и сгущенное молоко. Важно проверять начинку на сладость, чтобы не переборщить с сахаром.
Тыквенный пирог на Хэллоуин / Фото: www.aspicyperspective.com
В качестве украшения – взбитые сливки, кленовый сироп, орехи и тертый шоколад. С этим предела фантазии быть не должно.
Тыквенный пирог на Хэллоуин
Ингредиенты для теста:
- 170 г муки;
- 100 г масла, нарезанного кубиками и охлажденного;
- 1 яйцо, слегка взбитое;
- 40 г сахарной пудры;
- щепотка соли – по желанию.
Для начинки:
- 600 г очищенной тыквы, нарезанной кубиками;
- ½ ч. л. молотого имбиря, мускатного ореха и корицы;
- 2 ст. л. патоки;
- 125 мл сгущенки;
- 2 яйца
- 160 г слегка взбитых сливок;
- сливки для подачи, сироп для украшения.
Как приготовить:
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Соедините муку, соль и масло и перемешивайте, пока смесь не станет похожей на панировочные сухари.
- Смешайте яйцо и сахарную пудру и взбейте вилкой. Добавьте к мучной смеси и перемешивайте, пока смесь не превратится в шар. Заверните в пленку и оставьте в холодильнике на 30 минут.
- Для начинки заверните тыкву в фольгу и запекайте при 200 градусов в течение 1 часа или до готовности. Дайте остыть.
- Измельчите тыкву со специями, патокой и сливками. Взбейте яйца и сахар в небольшой миске, затем добавьте тыквенную смесь.
- Доведите тесто до комнатной температуры и раскатайте толщиной 4 мм. Положите в смазанную маслом форму, обрежьте края и поместите в морозилку на 15 минут.
- Выньте из морозильной камеры и застелите бумагой. Положите груз и запекайте 10 минут. Уберите бумагу и груз. Уменьшите температуру духовки до 170 градусов и выпекайте еще 5 минут.
- Вылейте начинку и выпекайте 1 час, пока начинка не застынет. Охладите.
- Украсьте взбитыми сливками и сиропом.