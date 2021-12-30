Пирожки-трубочки с квашеной капустой – как их готовят в Молдове

Пирожки бывают разными. Бывают максимально быстрыми, на которые нужно всего полчаса, а бывают в виде трубочек, как вэрзэре из Молдовы.
Тесто замешивается на растительном масле, а к квашеной капусте добавляется лук и тертая морковь.
Пирожки с квашеной капустой вэрзере / Фото: instagram.com/vpovare/
Автор рецепта – vpovare – советует не смазывать маслом пергамент, тесто для вэрзэре и без того жирное.
Молдавские пирожки вэрзэре
Ингредиенты для теста:
- Растительное масло, вода – по 0,5 ст.
- Мука – 2 ст.
- Соль – несколько щепоток
Для начинки:
- Квашеная капуста – 2 ст.
- Морковь, лук – по 1 шт.
- Растительное масло – 2-3 ст. л.
- Желток
Как приготовить:
- В просеянной муке сделать лунку по центру. Влить масло, воду, добавить соль. Замесить тесто. Собрать в ком, накрыть пленкой и оставить на 20 минут.
- Порезать лук полукольцами, морковь натереть. Обжарить на растительном масле, добавить капусту и жарить до мягкости всех овощей.
- Тесто разделить на 16 частей. Каждую раскатать максимально тонко, придавая форму прямоугольника. Положить капусту, завернуть края и свернуть рулетом.
- Выложить на пергамент.
- Разогреть духовку до 200 градусов. Смазать пирожки желтком. Выпекать 20 минут.