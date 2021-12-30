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Пирожки-трубочки с квашеной капустой – как их готовят в Молдове

Ирина Маслова
30 декабря, 18:30
Там их называют вэрзэре и они действительно формуются в виде трубочек. Получаются мягкими и нежными. Перед выпеканием смазываются желтком и украшаются кунжутом по вкусу

Пирожки бывают разными. Бывают максимально быстрыми, на которые нужно всего полчаса, а бывают в виде трубочек, как вэрзэре из Молдовы.

Тесто замешивается на растительном масле, а к квашеной капусте добавляется лук и тертая морковь.

Пирожки с квашеной капустой вэрзере / Фото: instagram.com/vpovare/

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Автор рецепта – vpovare – советует не смазывать маслом пергамент, тесто для вэрзэре и без того жирное.

Молдавские пирожки вэрзэре

Ингредиенты для теста:

  • Растительное масло, вода – по 0,5 ст.
  • Мука – 2 ст.
  • Соль – несколько щепоток

Для начинки:

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  • Квашеная капуста – 2 ст.
  • Морковь, лук – по 1 шт.
  • Растительное масло – 2-3 ст. л.
  • Желток

Как приготовить:

  1. В просеянной муке сделать лунку по центру. Влить масло, воду, добавить соль. Замесить тесто. Собрать в ком, накрыть пленкой и оставить на 20 минут.
  2. Порезать лук полукольцами, морковь натереть. Обжарить на растительном масле, добавить капусту и жарить до мягкости всех овощей.
  3. Тесто разделить на 16 частей. Каждую раскатать максимально тонко, придавая форму прямоугольника. Положить капусту, завернуть края и свернуть рулетом.
  4. Выложить на пергамент.
  5. Разогреть духовку до 200 градусов. Смазать пирожки желтком. Выпекать 20 минут.