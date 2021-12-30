Пирожки-трубочки с квашеной капустой – как их готовят в Молдове

Пирожки бывают разными. Бывают максимально быстрыми, на которые нужно всего полчаса, а бывают в виде трубочек, как вэрзэре из Молдовы.

Тесто замешивается на растительном масле, а к квашеной капусте добавляется лук и тертая морковь.

Пирожки с квашеной капустой вэрзере / Фото: instagram.com/vpovare/

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Автор рецепта – vpovare – советует не смазывать маслом пергамент, тесто для вэрзэре и без того жирное.

Молдавские пирожки вэрзэре

Ингредиенты для теста:

Растительное масло, вода – по 0,5 ст.

Мука – 2 ст.

Соль – несколько щепоток

Для начинки:

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Квашеная капуста – 2 ст.

Морковь, лук – по 1 шт.

Растительное масло – 2-3 ст. л.

Желток

Как приготовить: