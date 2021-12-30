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Пиріжки-трубочки з квашеною капустою – як їх готують у Молдові

Ірина Маслова
30 грудня, 18:30
Там їх називають верзере і вони справді формуються у вигляді трубочок. Є м'якими та ніжними. Перед випіканням змащуються жовтком і прикрашаються кунжутом за смаком

Пиріжки бувають різними. Бувають максимально швидкими, на які потрібно лише пів години, а бувають у вигляді трубочок, як верзере з Молдови.

Тісто замішується на олії, а до квашеної капусти додається цибуля і терта морква.

Пиріжки з квашеною капустою верзере / Фото: instagram.com/vpovare/

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Авторка рецепта – vpovare – радить не змащувати олією пергамент, тісто для верзере і без того жирне.

Молдавські пиріжки верзере

Інгредієнти для тіста:

  • Олія, вода – по 0,5 скл.
  • Борошно – 2 скл.
  • Сіль – кілька щіпок

Для начинки:

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  • Квашена капуста – 2 скл.
  • Морква, цибуля – по 1 шт.
  • Олія – 2-3 ст. л.
  • Жовток

Як приготувати:

  1. У просіяному борошні зробити лунку по центру. Влити олію, воду, додати сіль. Замісити тісто. Зібрати в коло, накрити плівкою та залишити на 20 хвилин.
  2. Порізати цибулю півкільцями, моркву натерти. Обсмажити на олії, додати капусту і смажити до м'якості всіх овочів.
  3. Тісто розділити на 16 частин. Кожну розкачати максимально тонко, надаючи форму прямокутника. Покласти капусту, загорнути краї та скрутити рулетом.
  4. Викласти на пергамент.
  5. Розігріти духовку до 200 градусів. Змастити пиріжки жовтком. Випікати 20 хвилин.