Пиріжки-трубочки з квашеною капустою – як їх готують у Молдові

Пиріжки бувають різними. Бувають максимально швидкими, на які потрібно лише пів години, а бувають у вигляді трубочок, як верзере з Молдови.

Тісто замішується на олії, а до квашеної капусти додається цибуля і терта морква.

Пиріжки з квашеною капустою верзере / Фото: instagram.com/vpovare/

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Авторка рецепта – vpovare – радить не змащувати олією пергамент, тісто для верзере і без того жирне.

Молдавські пиріжки верзере

Інгредієнти для тіста:

Олія, вода – по 0,5 скл.

Борошно – 2 скл.

Сіль – кілька щіпок

Для начинки:

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Квашена капуста – 2 скл.

Морква, цибуля – по 1 шт.

Олія – 2-3 ст. л.

Жовток

Як приготувати: