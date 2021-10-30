Плов в тыкве – тонкости приготовления и рецепт из Ташкента

Плов – это кропотливое дело. Зато какое удовольствие можно получать в конце. Прежде чем приступать, нужно ознакомиться с правилами приготовления узбекского плова, чтобы потом его приготовить в тыкве.

Этот рецепт от фудблогера из Ташкента – dashazharit. В нем используется сразу 3 вида мяса. Вы выбираете свое любимое. После того, как плов готов, к нему нужно добавить сливочное масло. В рецепте есть еще и мед, но это дело индивидуальное, обойтись можно и без него.

Плов в тыкве - рецепт / Фото: instagram.com/olenka.soleil/

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Подготовка тыквы

Во-первых, нужно тщательно очистить мякоть и семечки. Мякоть, по пожеланию, можно использовать в плове. Старайтесь не делать очень тонким дно тыквы, чтобы не вышел сок и она не подгорела.

Чтобы овощ наверняка пропекся, ему нужно помочь. А именно – отправить в микроволновку примерно на 5 минут. Изнутри посолите и поперчите. Тыква немного станет мягче.

Или же ее можно запечь в духовке, поставив вверх дном, около 40 минут при 170 градусах.

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Время запекания тыквы

Чтобы рассчитать время запекания тыквы и чтобы она приготовилась правильно, стоит учесть ее размер.

Средняя тыква весом до 3 килограмм запекается в фольге почти полтора часа при температуре 200-220 градусов. Без фольги – 40-45 минут.

На дне противня обязательно должно быть немного воды, чтобы тыква не подгорела.

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Плов в тыкве с мясом

Плов в тыкве с мясом / Фото: instagram.com/dashazharit/

Ингредиенты:

Тыква – 4-5 кг

Булгур или рис длиннозернистый – 320 г

Ребра ягненка – 500 г

Телятина, куриное мясо – 300 г

Изюм белый и черный – по горсти

Лук – 2 шт.

Растительное масло – 6 ст. л.

Кумин – 1 ст. л.

Мед – 3 ст. л.

Сливочное масло – 80 г

Соль – по вкусу

Как приготовить: