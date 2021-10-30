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Плов в тыкве – тонкости приготовления и рецепт из Ташкента

Ирина Маслова
30 октября, 13:00
Этот плов может быть разным. То есть с любым мясом или грибами, или сладким с сухофруктами. Вместе с морковью, которая обязательно должна быть, можно использовать мякоть тыквы

Плов – это кропотливое дело. Зато какое удовольствие можно получать в конце. Прежде чем приступать, нужно ознакомиться с правилами приготовления узбекского плова, чтобы потом его приготовить в тыкве.

Этот рецепт от фудблогера из Ташкента – dashazharit. В нем используется сразу 3 вида мяса. Вы выбираете свое любимое. После того, как плов готов, к нему нужно добавить сливочное масло. В рецепте есть еще и мед, но это дело индивидуальное, обойтись можно и без него.

Плов в тыкве - рецепт / Фото: instagram.com/olenka.soleil/

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Подготовка тыквы

Во-первых, нужно тщательно очистить мякоть и семечки. Мякоть, по пожеланию, можно использовать в плове. Старайтесь не делать очень тонким дно тыквы, чтобы не вышел сок и она не подгорела.

Чтобы овощ наверняка пропекся, ему нужно помочь. А именно – отправить в микроволновку примерно на 5 минут. Изнутри посолите и поперчите. Тыква немного станет мягче.

Или же ее можно запечь в духовке, поставив вверх дном, около 40 минут при 170 градусах.

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Время запекания тыквы

Чтобы рассчитать время запекания тыквы и чтобы она приготовилась правильно, стоит учесть ее размер.

Средняя тыква весом до 3 килограмм запекается в фольге почти полтора часа при температуре 200-220 градусов. Без фольги – 40-45 минут.

На дне противня обязательно должно быть немного воды, чтобы тыква не подгорела.

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Плов в тыкве с мясом

Плов в тыкве с мясом / Фото: instagram.com/dashazharit/

Ингредиенты:

  • Тыква – 4-5 кг
  • Булгур или рис длиннозернистый – 320 г
  • Ребра ягненка – 500 г
  • Телятина, куриное мясо – 300 г
  • Изюм белый и черный – по горсти
  • Лук – 2 шт.
  • Растительное масло – 6 ст. л.
  • Кумин – 1 ст. л.
  • Мед – 3 ст. л.
  • Сливочное масло – 80 г
  • Соль – по вкусу

Как приготовить:

  1. Булгур или рис отварить в течение 5 минут.
  2. У тыквы срезать крышечку, убрать мякоть, перевернуть дном вверх и запечь на решетке около 40 минут при 170 градусах.
  3. Обильно смазать изнутри сливочным маслом и посолить.
  4. Вся мясо обжарить на сухой сковороде. Из жирного мяса должен вытопиться жир. Мясо жарить свободно, не допускайте соприкосновения кусочков – это важно. Так оно не будет давать ненужный сок. Сложите мясо в миску.
  5. На растительном масле обжарить кольца лука до мягкости. Добавить заранее замоченный изюм, мясо, кумин. Посолить, перемешать и выключить огонь.
  6. Слоями уложите в тыкву булгур и мясо. Верхний слой – крупа.
  7. Накрыть шляпкой тыквы и запекать 1,5 часа при 180-200 градусах.
  8. В конце добавить сливочное масло и полить медом.