Плов у гарбузі – тонкощі приготування та рецепт з Ташкента

Плов – це кропітка справа. Зате яке задоволення можна отримувати наприкінці. Перш ніж приступати, потрібно ознайомитися з правилами приготування узбецького плову, щоби потім приготувати його в гарбузі.

Цей рецепт від фудблогерки з Ташкента – dashazharit. У ньому використовується одразу 3 види м'яса. Ви вибираєте своє улюблене. Після того, як плов готовий, до нього потрібно додати вершкове масло. У рецепті є ще й мед, але це справа індивідуальна, можна обійтися і без нього.

Плов у гарбузі - рецепт / Фото: instagram.com/olenka.soleil/

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Підготовка гарбуза

По-перше, потрібно ретельно очистити м'якоть та насіння. М'якуш, за бажанням, можна використовувати у плові. Намагайтеся не робити дуже тонким дно гарбуза, щоб не вийшов сік і він не підгорів.

Щоб овоч, напевно, пропекся, йому треба допомогти. А саме – відправити в мікрохвильову піч приблизно на 5 хвилин. Зсередини посоліть і поперчіть. Гарбуз стане трохи м'якшим.

Або його можна запекти в духовці, поставивши дном угору, близько 40 хвилин за 170 градусів.

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Час запікання гарбуза

Щоб розрахувати час запікання гарбуза і щоб він приготувався правильно, варто врахувати його розмір.

Середній гарбуз вагою до 3 кілограмів запікається у фользі майже півтори години за температури 200-220 градусів. Без фольги – 40-45 хвилин.

На дні дека обов'язково має бути трохи води, щоб гарбуз не підгорів.

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Плов у гарбузі з м'ясом

Плов у гарбузі з м'ясом / Фото: instagram.com/dashazharit/

Інгредієнти:

Гарбуз – 4-5 кг

Булгур або рис довгозернистий – 320 г

Ребра ягняти – 500 г

Телятина, куряче м'ясо – 300 г

Родзинки білі та чорні – по жмені

Цибуля – 2 шт.

Олія – 6 ст. л.

Кумін – 1 ст. л.

Мед – 3 ст. л.

Вершкове масло – 80 г

Сіль – за смаком

Як приготувати: