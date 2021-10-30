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Плов у гарбузі – тонкощі приготування та рецепт з Ташкента

Ірина Маслова
30 жовтня, 13:00
Цей плов може бути різним. Тобто з будь-яким м'ясом або грибами, або солодким із сухофруктами. Разом із морквою, яка обов'язково має бути, можна використовувати м'якоть гарбуза

Плов – це кропітка справа. Зате яке задоволення можна отримувати наприкінці. Перш ніж приступати, потрібно ознайомитися з правилами приготування узбецького плову, щоби потім приготувати його в гарбузі.

Цей рецепт від фудблогерки з Ташкента – dashazharit. У ньому використовується одразу 3 види м'яса. Ви вибираєте своє улюблене. Після того, як плов готовий, до нього потрібно додати вершкове масло. У рецепті є ще й мед, але це справа індивідуальна, можна обійтися і без нього.

Плов у гарбузі - рецепт / Фото: instagram.com/olenka.soleil/

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Підготовка гарбуза

По-перше, потрібно ретельно очистити м'якоть та насіння. М'якуш, за бажанням, можна використовувати у плові. Намагайтеся не робити дуже тонким дно гарбуза, щоб не вийшов сік і він не підгорів.

Щоб овоч, напевно, пропекся, йому треба допомогти. А саме – відправити в мікрохвильову піч приблизно на 5 хвилин. Зсередини посоліть і поперчіть. Гарбуз стане трохи м'якшим.

Або його можна запекти в духовці, поставивши дном угору, близько 40 хвилин за 170 градусів.

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Час запікання гарбуза

Щоб розрахувати час запікання гарбуза і щоб він приготувався правильно, варто врахувати його розмір.

Середній гарбуз вагою до 3 кілограмів запікається у фользі майже півтори години за температури 200-220 градусів. Без фольги – 40-45 хвилин.

На дні дека обов'язково має бути трохи води, щоб гарбуз не підгорів.

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Плов у гарбузі з м'ясом

Плов у гарбузі з м'ясом / Фото: instagram.com/dashazharit/

Інгредієнти:

  • Гарбуз – 4-5 кг
  • Булгур або рис довгозернистий – 320 г
  • Ребра ягняти – 500 г
  • Телятина, куряче м'ясо – 300 г
  • Родзинки білі та чорні – по жмені
  • Цибуля – 2 шт.
  • Олія – 6 ст. л.
  • Кумін – 1 ст. л.
  • Мед – 3 ст. л.
  • Вершкове масло – 80 г
  • Сіль – за смаком

Як приготувати:

  1. Булгур або рис відварити впродовж 5 хвилин.
  2. У гарбуза зрізати кришечку, прибрати м'якоть, перевернути дном угору і запекти на решітці близько 40 хвилин за 170 градусів.
  3. Рясно змастити зсередини вершковим маслом та посолити.
  4. Усе м'ясо обсмажити на сухій сковороді. Із жирного м'яса має витопитися жир. М'ясо смажити вільно, не допускайте зіткнення шматочків – це важливо. Так воно не даватиме непотрібний сік. Складіть м'ясо у миску.
  5. На олії обсмажити кільця цибулі до м'якості. Додати заздалегідь замочені родзинки, м'ясо, кумин. Посолити, перемішати та вимкнути вогонь.
  6. Шарами укладіть у гарбуз булгур та м'ясо. Верхній шар – крупа.
  7. Накрити капелюшком гарбуза і запікати 1,5 години за 180-200 градусів.
  8. Наприкінці додати вершкове масло та полити медом.