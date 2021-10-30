Плов у гарбузі – тонкощі приготування та рецепт з Ташкента

Плов – це кропітка справа. Зате яке задоволення можна отримувати наприкінці. Перш ніж приступати, потрібно ознайомитися з правилами приготування узбецького плову, щоби потім приготувати його в гарбузі.
Цей рецепт від фудблогерки з Ташкента – dashazharit. У ньому використовується одразу 3 види м'яса. Ви вибираєте своє улюблене. Після того, як плов готовий, до нього потрібно додати вершкове масло. У рецепті є ще й мед, але це справа індивідуальна, можна обійтися і без нього.
Плов у гарбузі - рецепт / Фото: instagram.com/olenka.soleil/
Підготовка гарбуза
По-перше, потрібно ретельно очистити м'якоть та насіння. М'якуш, за бажанням, можна використовувати у плові. Намагайтеся не робити дуже тонким дно гарбуза, щоб не вийшов сік і він не підгорів.
Щоб овоч, напевно, пропекся, йому треба допомогти. А саме – відправити в мікрохвильову піч приблизно на 5 хвилин. Зсередини посоліть і поперчіть. Гарбуз стане трохи м'якшим.
Або його можна запекти в духовці, поставивши дном угору, близько 40 хвилин за 170 градусів.
Час запікання гарбуза
Щоб розрахувати час запікання гарбуза і щоб він приготувався правильно, варто врахувати його розмір.
Середній гарбуз вагою до 3 кілограмів запікається у фользі майже півтори години за температури 200-220 градусів. Без фольги – 40-45 хвилин.
На дні дека обов'язково має бути трохи води, щоб гарбуз не підгорів.
Плов у гарбузі з м'ясом
Інгредієнти:
- Гарбуз – 4-5 кг
- Булгур або рис довгозернистий – 320 г
- Ребра ягняти – 500 г
- Телятина, куряче м'ясо – 300 г
- Родзинки білі та чорні – по жмені
- Цибуля – 2 шт.
- Олія – 6 ст. л.
- Кумін – 1 ст. л.
- Мед – 3 ст. л.
- Вершкове масло – 80 г
- Сіль – за смаком
Як приготувати:
- Булгур або рис відварити впродовж 5 хвилин.
- У гарбуза зрізати кришечку, прибрати м'якоть, перевернути дном угору і запекти на решітці близько 40 хвилин за 170 градусів.
- Рясно змастити зсередини вершковим маслом та посолити.
- Усе м'ясо обсмажити на сухій сковороді. Із жирного м'яса має витопитися жир. М'ясо смажити вільно, не допускайте зіткнення шматочків – це важливо. Так воно не даватиме непотрібний сік. Складіть м'ясо у миску.
- На олії обсмажити кільця цибулі до м'якості. Додати заздалегідь замочені родзинки, м'ясо, кумин. Посолити, перемішати та вимкнути вогонь.
- Шарами укладіть у гарбуз булгур та м'ясо. Верхній шар – крупа.
- Накрити капелюшком гарбуза і запікати 1,5 години за 180-200 градусів.
- Наприкінці додати вершкове масло та полити медом.