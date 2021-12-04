Поповеры или "выпрыгывающие" булочки – идеальны для любой начинки

Сначала для сравнения: самые известные американские булочки – синнабоны с корицей – требуют немало времени и стараний, а вот поповеры готовятся максимум полчаса.
Для них не нужно дрожжей, тесто не требует расстойки, вымешивания и осторожного выпекания. Зато получаются они золотистыми с хрустящей корочкой, но с нежным мякишем.
Булочки поповеры / Фото: instagram.com/ogdenellen
В их основе – блинное тесто, которое помещается в формочки для маффинов. Разве что в каждую формочку нужно добавить немного сливочного масла для большей сочности.
Авторы рецепта vkusnyashka_ka предлагают подавать их с творожным сыром, джемом, фруктами, ягодами, сливками, салатом или паштетом. Еще – в качестве закуски, гарнира или десерта.
Булочки поповеры – рецепт
Булочки поповеры – рецепт / Фото: instagram.com/wellnesskitchenhi
Ингредиенты:
- Яйца – 2 шт.
- Молоко – 250 мл
- Мука – 140 г
- Масло сливочное растопленное – 1 ст. л.
- Соль – 0,5 ч. л.
Как приготовить:
- Взбить яйца с солью до легкой пены. Добавить молоко, муку и масло. Тщательно размешать, чтоб не было комочков.
- Разогреть духовку до 230-250 градусов. Если формочки металлические, то смазать маслом, силиконовые не надо смазывать. Поставить на минутку формочки в духовку, чтоб они нагрелись. Прогретые формочки наполнить тестом наполовину.
- Выпекать 15 минут. Духовку не открывать. Когда поповеры хорошо поднимутся, снизить температуру до 180 градусов и выпекать 15-20 минут.