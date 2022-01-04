Постный оливье с копченым окунем – рецепт к праздничному ужину 6 января

Благодаря фантазии фудблогеров отказывать себе в любимых блюда, даже когда нельзя, не приходится.

Сейчас Рождественский пост и закончится он 7 января. И кроме традиционных блюд на Святой вечер, можно приготовить оливье.

Постный оливье / Фото: instagram.com/iamcookru/

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В рецепте от iamcookru мясо в нем заменяется копченым окунем, а к традиционным ингредиентам добавляется запеченное яблоко.

Постный оливье с копченым окунем

Ингредиенты:

Картофель отварной – 2-3 шт.

Морковь, огурец соленый – по 1-2 шт.

Окунь копченый – 1 шт.

Горошек консервированный – 100 г

Яблоки запеченные – 2 шт.

Масло растительное – 50 мл

Соль – 2 щепотки

Перец черный молотый – 2 щепотки

Как приготовить:

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