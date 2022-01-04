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Постный оливье с копченым окунем – рецепт к праздничному ужину 6 января

Ирина Маслова
4 января, 10:10
Из необычного – это два яблока, которые нужно запечь перед добавлением в салат. Окунь можно попробовать заменить любой другой рыбой, заправляется оливье постным майонезом

Благодаря фантазии фудблогеров отказывать себе в любимых блюда, даже когда нельзя, не приходится.

Сейчас Рождественский пост и закончится он 7 января. И кроме традиционных блюд на Святой вечер, можно приготовить оливье.

Постный оливье / Фото: instagram.com/iamcookru/

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В рецепте от iamcookru мясо в нем заменяется копченым окунем, а к традиционным ингредиентам добавляется запеченное яблоко.

Постный оливье с копченым окунем

Ингредиенты:

  • Картофель отварной – 2-3 шт.
  • Морковь, огурец соленый – по 1-2 шт.
  • Окунь копченый – 1 шт.
  • Горошек консервированный – 100 г
  • Яблоки запеченные – 2 шт.
  • Масло растительное – 50 мл
  • Соль – 2 щепотки
  • Перец черный молотый – 2 щепотки

Как приготовить:

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  1. Картофель и морковь отварить в мундире и остудить. Яблоки запечь в духовке около 20 минут.
  2. Нарезать морковь и картофель кубиком и положить в салатницу.
  3. Нарезать кубиком соленые огурцы, а также мякоть рыбы без косточек. Слить с горошка жидкость. Положить все в салатник.
  4. Удалить из яблок кожицу, семечки и перегородки. Пюрировать мякоть яблока погружным блендером. Добавить соль, перец и растительное масло. Еще раз взбить около 2-3 минут.
  5. Заправить майонезом и при необходимости посолить и поперчить по вкусу.