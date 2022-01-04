Постный оливье с копченым окунем – рецепт к праздничному ужину 6 января

Благодаря фантазии фудблогеров отказывать себе в любимых блюда, даже когда нельзя, не приходится.
Сейчас Рождественский пост и закончится он 7 января. И кроме традиционных блюд на Святой вечер, можно приготовить оливье.
Постный оливье / Фото: instagram.com/iamcookru/
В рецепте от iamcookru мясо в нем заменяется копченым окунем, а к традиционным ингредиентам добавляется запеченное яблоко.
Постный оливье с копченым окунем
Ингредиенты:
- Картофель отварной – 2-3 шт.
- Морковь, огурец соленый – по 1-2 шт.
- Окунь копченый – 1 шт.
- Горошек консервированный – 100 г
- Яблоки запеченные – 2 шт.
- Масло растительное – 50 мл
- Соль – 2 щепотки
- Перец черный молотый – 2 щепотки
Как приготовить:
- Картофель и морковь отварить в мундире и остудить. Яблоки запечь в духовке около 20 минут.
- Нарезать морковь и картофель кубиком и положить в салатницу.
- Нарезать кубиком соленые огурцы, а также мякоть рыбы без косточек. Слить с горошка жидкость. Положить все в салатник.
- Удалить из яблок кожицу, семечки и перегородки. Пюрировать мякоть яблока погружным блендером. Добавить соль, перец и растительное масло. Еще раз взбить около 2-3 минут.
- Заправить майонезом и при необходимости посолить и поперчить по вкусу.