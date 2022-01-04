Пісний олів'є з копченим окунем – рецепт до святкової вечері 6 січня

Завдяки фантазії фудблогерів відмовляти собі в улюблених стравах, навіть коли не можна, не доводиться.

Наразі Різдвяний піст і завершиться він 7 січня. І крім традиційних страв на Святвечір, можна приготувати олів'є.

Пісний олів'є / Фото: instagram.com/iamcookru/

Реклама

У рецепті від iamcookru м'ясо в ньому замінюється копченим окунем, а до традиційних інгредієнтів додається запечене яблуко.

Пісний олів'є з копченим окунем

Інгредієнти:

Картопля відварена – 2-3 шт.

Морква, огірок солоний – по 1-2 шт.

Окунь копчений – 1 шт.

Горошок консервований – 100 г

Яблука запечені – 2 шт.

Олія – 50 мл

Сіль – 2 тріски

Перець чорний мелений – 2 щіпки

Як приготувати:

Реклама