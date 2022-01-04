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Пісний олів'є з копченим окунем – рецепт до святкової вечері 6 січня

Ірина Маслова
4 січня, 10:10
З незвичайного – це два яблука, які потрібно запекти перед додаванням до салату. Окунь можна спробувати замінити будь-якою іншою рибою, заправляється олів'є пісним майонезом

Завдяки фантазії фудблогерів відмовляти собі в улюблених стравах, навіть коли не можна, не доводиться.

Наразі Різдвяний піст і завершиться він 7 січня. І крім традиційних страв на Святвечір, можна приготувати олів'є.

Пісний олів'є / Фото: instagram.com/iamcookru/

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У рецепті від iamcookru м'ясо в ньому замінюється копченим окунем, а до традиційних інгредієнтів додається запечене яблуко.

Пісний олів'є з копченим окунем

Інгредієнти:

  • Картопля відварена – 2-3 шт.
  • Морква, огірок солоний – по 1-2 шт.
  • Окунь копчений – 1 шт.
  • Горошок консервований – 100 г
  • Яблука запечені – 2 шт.
  • Олія – 50 мл
  • Сіль – 2 тріски
  • Перець чорний мелений – 2 щіпки

Як приготувати:

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  1. Картоплю та моркву відварити в мундирі та остудити. Яблука запекти у духовці близько 20 хвилин.
  2. Нарізати моркву та картоплю кубиком і покласти в салатницю.
  3. Нарізати кубиком солоні огірки, також м'якоть риби без кісточок. Злити з горошку рідину. Покласти все у салатник.
  4. Видалити з яблук шкірку, насіння та перегородки. Подрібнити м'якоть яблука блендером до стану пюре. Додати сіль, перець та олію. Ще раз збити близько 2-3 хвилин.
  5. Заправити майонезом і за необхідності посолити і поперчити за смаком.