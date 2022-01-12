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Простой рецепт сочных фрикаделек альбондигас и ароматного соуса к ним

Ирина Маслова
12 января, 12:06
Эти фрикадельки из Испании и отличаются небольшим размером, не более 4 сантиметров в диаметре. Для них нужен говяжий фарш, а для соуса, кроме прочего, – немного сухого белого вина

Фрикадельки, большие и маленькие, с разными соусами и без, есть во всех странах.

В Испании они все же небольшого размера и обязательно должны стоять на столе со специальным соусом.

Испанские фрикадельки альбондигас и соус к ним / Фото: Коллаж: Сегодня

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В соусе этом все привычно – лук, морковь и оливковое масло. Ну и особенность в некотором роде – сухое белое вино.

После формовки фрикадельки обжариваются, а потом запекаются в течение 15 минут вместе с соусом.

Рецепт взят со страницы vinegretteblog.

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Испанские фрикадельки альбондигас

Ингредиенты:

  • кусок белого хлеба;
  • 80 мл молока;
  • 600 г говяжьего фарша;
  • 2 зуб. чеснока;
  • по 1 шт. лук, яйцо;
  • 80 мл оливкового масла;
  • петрушка, мука, специи, соль, перец.

Для соуса:

  • 160 мл оливкового масла;
  • 450 г лука;
  • 1 шт. морковь;
  • 2 ст. л. муки;
  • 450 мл воды;
  • 120 мл белого сухого вина;
  • соль.

Как приготовить:

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  1. Лук очистить, нарезать крупно. Морковь нарезать кольцами.
  2. На оливковом масле обжарить лук в течение 10 минут, добавить морковь и муку и готовить еще 10 минут.
  3. Влить воду и вино. Добавить специи и готовить до загустения. Снять с огня, остудить и измельчить в блендере до однородности.
  4. Для фрикаделек хлеб замочить в молоке, лук и чеснок измельчить. Смешать фарш с луком и чесноком, добавить яйцо, хлеб и немного молока.
  5. По вкусу добавить специи, соль, перец и нарезанную петрушку.
  6. Разогреть духовку до 180 градусов.
  7. Руки смочить в оливковом масле и сформировать фрикадельки диаметром около 3,5 см. Обвалять в муке, лишнюю стряхнуть.
  8. Обжарить на хорошо разогретом оливковом масле до коричневого цвета.
  9. Переложить на застеленный противень, полить соусом и запекать около 15 минут.