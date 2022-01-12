Простой рецепт сочных фрикаделек альбондигас и ароматного соуса к ним

Фрикадельки, большие и маленькие, с разными соусами и без, есть во всех странах.
В Испании они все же небольшого размера и обязательно должны стоять на столе со специальным соусом.
Испанские фрикадельки альбондигас и соус к ним / Фото: Коллаж: Сегодня
В соусе этом все привычно – лук, морковь и оливковое масло. Ну и особенность в некотором роде – сухое белое вино.
После формовки фрикадельки обжариваются, а потом запекаются в течение 15 минут вместе с соусом.
Рецепт взят со страницы vinegretteblog.
Испанские фрикадельки альбондигас
Ингредиенты:
- кусок белого хлеба;
- 80 мл молока;
- 600 г говяжьего фарша;
- 2 зуб. чеснока;
- по 1 шт. лук, яйцо;
- 80 мл оливкового масла;
- петрушка, мука, специи, соль, перец.
Для соуса:
- 160 мл оливкового масла;
- 450 г лука;
- 1 шт. морковь;
- 2 ст. л. муки;
- 450 мл воды;
- 120 мл белого сухого вина;
- соль.
Как приготовить:
- Лук очистить, нарезать крупно. Морковь нарезать кольцами.
- На оливковом масле обжарить лук в течение 10 минут, добавить морковь и муку и готовить еще 10 минут.
- Влить воду и вино. Добавить специи и готовить до загустения. Снять с огня, остудить и измельчить в блендере до однородности.
- Для фрикаделек хлеб замочить в молоке, лук и чеснок измельчить. Смешать фарш с луком и чесноком, добавить яйцо, хлеб и немного молока.
- По вкусу добавить специи, соль, перец и нарезанную петрушку.
- Разогреть духовку до 180 градусов.
- Руки смочить в оливковом масле и сформировать фрикадельки диаметром около 3,5 см. Обвалять в муке, лишнюю стряхнуть.
- Обжарить на хорошо разогретом оливковом масле до коричневого цвета.
- Переложить на застеленный противень, полить соусом и запекать около 15 минут.