6 простых, но важных правил для вкусных шампиньонов

Шампиньоны – это доступный продукт, их нестыдно приготовить на праздники и подать на день рождения. Хотя важно знать, с чем они максимально вкусно сочетаются ну и учитывать некоторые правила при их приготовлении.

Несмотря на то, что готовить их просто, требования все же есть.

Как вкусно приготовить шампиньоны / Фото: Depositphotos

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Например, шеф-повар Евгений Клопотенко советует жарить их в один слой. Только так может получиться хрустящая золотистая корочка.

5 правил для вкусных шампиньонов

Если шампиньоны уже нарезаны, их нужно готовить не медля / Фото: freepik.com

Правило 1. Не нужно мыть, а просто обтереть влажной салфеткой. Шампиньоны быстро впитывают влагу, из-за чего могут получится водянистыми.

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Грязь с них можно убрать с помощью ножа, не забывая очистить ножки.

Правило 2. Готовить сразу, тем более если грибы уже нарезаны. Шампиньоны быстро чернеют и сохнут, от чего могут получится твердыми.

Правило 3. Жарить частями, чтобы получить золотистую корочку. При этом слишком крупные шампиньоны нужно разрезать, мелкие оставить нетронутыми.

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Правило 4. Сначала обжарить их на сухой сковороде, немного выпарить жидкость, а потом добавлять сливочное масло или растительное.

Правило 5. Дополнительные овощи – лук или картофель – лучше обжарить отдельно до полуготовности, а потом соединить с грибами.

Правило 6. Солить и приправлять грибы нужно в конце приготовления. Причина – это уменьшение шампиньонов в объеме. Только в финале процесса можно понять, сколько им нужно соли, перца и специй.